香港國際機場｜台灣女星香港轉機發文表不滿　怒轟被地勤狂催促：不耐煩就回家待

【陳喬恩 / 艾倫 / 香港國際機場 】曾出演《命中註定我愛你》、《王子變青蛙》等多部台灣偶像劇的演員陳喬恩，向來都是敢怒敢言的典範，真性情的陳喬恩 經常在社交平台批評各現象。

近日，陳喬恩在個人社交平台發動態透露，自己開心帶上爸媽一起前往烏地阿拉伯工作，期間在香港機場轉機時，遇見一名十分「無理」的男性地勤人員，讓她感不滿怒轟：「不耐煩就回家待！」

陳喬恩患嚴重睡眠呼吸中止症 做手術喉嚨挖肉：兩周幾乎無法說話

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香港國際機場｜陳喬恩不滿地勤無理催促

前日（5月10日），陳喬恩在IG發佈一則動態透露，因工作原因需前往沙烏地阿拉伯，於是便開心帶上了爸媽一起解鎖新國家，不料在香港機場轉機時，遇見一名男性地勤人員表現得很不耐煩，讓她非常不滿坦言，「第一次遇到這麽大聲、無理催促旅客的地勤人員。」

她認爲，「旅客很多的時候，現場就會有人不懂程序或是怎麽排隊、刷票過關之類，不懂就是要問」，直言地勤人員的職責就是協助旅客登機，然而對方不耐煩的態度，讓她不忍問：「請問你在不耐煩、在催促旅客們甚麽？」、「你是拿薪水工作的，請拿出工作時的專業，你不耐煩就回家待著！」

陳喬恩補充，旅客也只是想有秩序的等急，沒有必要承受地勤員工的坏情緒，並奉勸對方：「如果你是天天都如此不耐煩的態度面對你的工作，你回家整理好情緒再來工作吧！」

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