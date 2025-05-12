張柏芝兒子︱張柏芝回顧Lucas童年片段　罕談育兒感受盼跟3子一起成長

【張柏芝/謝霆鋒/謝振軒】謝霆鋒跟前妻張柏芝育有兩名兒子Lucas（謝振軒）及Quintus（謝振南），兩人於2011年離婚，兒子交由柏芝照顧，她於2018年再誕下第三名兒子張禮承（Marcus），但一直沒有透露細仔生父是誰。張柏芝昨日（11日）趁母親節，在社交平台上載影片，分享轉眼長子已18歲，驚訝已當媽6,000多天的育兒感受。她坦言，當媽最難是要跟兒子們精神世界同步，希望一直陪伴他們成長。

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三寶媽張柏芝︱「陪伴孩子的時間很寶貴」

本月24日即將45歲生日的張柏芝，昨日趁母親節在小紅書分享題為「祝全天下母親 母親節快樂」的育兒影片，當中有不少從未曝光的3名兒子生活相片。她指，大兒子Lucas是18年前出生，驚嘆自己已當媽媽6,000多天，開心的唱著「時間都去哪了」。她說，當媽媽和當女兒時間都過得特別快，感慨時光飛逝，「那種快，是快樂的。」

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她認為，兒子們在很短時間內長大，「陪伴孩子的時間很寶貴」，需要的是了解自己的內心、坦然面對自己，兒子們喜歡什麼，她都隨他們的心，不會特別要求儀式感，因此特別珍惜跟他們相處的時光。

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三寶媽張柏芝︱當媽最難是和兒子們精神世界同步

張柏芝的長子Lucas即將18歲、二子Quintus 15歲，而最小的兒子Marcus今年亦已7歲。她在影片中分享認為，當媽媽最難的是，和兒子們要達成精神世界的同步，一起成長、面對問題、解決問題，雖然很具挑戰性，但她一直很享受這個過程，「成為媽媽不是終點，而是我和你們（兒子們）彼此成長起點。」

我不需要活成誰眼中的正確，只要孩子知道，不管他們什麼時候回頭，媽媽永遠都在。

在影片中，她首次加插多張和兒子們相處的溫馨畫面，除了Lucas及Quintus的生活相，亦有抱緊小兒子的相片，影片最後更以兒子用甜甜的聲音說「Mommy，I love you so much（媽媽我好愛你）」作結。

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