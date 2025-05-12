腦出血｜37歲男連玩2次過山車　嘔吐見暈竟揭腦出血　醫生警告3類人慎玩

【腦出血／過山車／機動遊戲／中風】中國大陸湖北省武漢市一名37歲周姓男子在連續乘坐2次過山車後，出現頭暈嘔吐，求醫發現腦出血，幸好及時經手術治療，病情已明顯好轉。有醫生提醒，3類人不適宜玩過山車這類的機動遊戲。

腦出血｜連坐2次過山車致腦出血

據《齊魯晚報》報導，中國湖北省武漢市一名37歲周姓男子在月初「五一連假」期間，與家人玩機動遊戲，連續乘坐2次過山車後，感到頭暈嘔吐，遂前往醫院求醫。經檢查後發現，其顱內有慢性硬膜下血腫。武漢亞心總醫院神經內外科醫生程剛指出，這種病症是指血液在硬腦膜下腔異常積聚，屬於臨床上較常見的顱內出血類型，但患者群多為曾有頭部外傷史的老年人，年輕患者實屬罕見。

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程剛解釋，大腦表面與硬腦膜之間的微細靜脈可能在雲霄飛車高速運行中因劇烈加減速受到牽拉，導致破裂滲血，逐漸形成血腫。

這類情況雖較罕見，但若患者本身存在腦血管發育異常或潛在病變，外力刺激可能成為誘因。

幸好，男患者經及時手術清除血腫後，現已脫離危險且恢復良好。程剛提醒，有3類人屬於高風險族群，如患有高血壓、心腦血管疾病及糖尿病，玩機動遊戲前要考慮自身情況，因患者的血管脆弱性較高，應盡量避免乘坐雲霄飛車等高速遊樂設施。此外，一般人如在遊玩刺激性設施後若出現持續性頭痛、暈眩、噁心等症狀，應立即就醫檢查，特別是平時無相關病史卻突然出現不適者，更應提高警覺。

頭痛警號｜5種頭痛恐已腦病變

頭痛發作時，不少人都傾向服用藥物止痛，只求盡快緩解痛楚，但並非所有頭痛都能如此應對。如出現以下5種頭痛，建議患者服藥暫時止痛後，仍應盡快就醫，進一步追查頭痛原因，以免情況惡化。

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同場加映: 腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

同場加映:中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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