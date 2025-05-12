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心臟健康｜知名音樂人韓賢光突「心源性猝逝」享年67歲　家屬悲痛證實：少了一道光

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 52 分鐘前

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台灣知名音樂人韓賢光因「心源性猝死」於今日（12日）離世。

【韓賢光/ 音樂人/ 暈倒/ 猝死/ 心源性猝死】台灣知名音樂人韓賢光曾為多位知名歌手擔任巡唱音樂總監，他近日突然被傳在上海打羽毛球時心臟驟停，其家屬今日（12日）發布訃聞證實消息，表示他因「突發心源性猝死」離世，享年67歲。

綜合台媒報道，韓賢光驚傳於周三（7日）在上海打羽毛球時突然心臟驟停，需緊急送醫搶救。家屬於今日（12日）上午發布訃聞證實消息，指出他在運動時出現「突發心源性猝死」，經過多日搶救，最終仍不敵病魔，於當日凌晨病逝。

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其遺孀之後亦發布哀悼文，悲痛表示「這路上，少了一道光」：

大家或許再也聽不見他彈奏的音符，再也看不見他在燈光下專注的神情，但他留給世界的節奏與回憶，將繼續回響。願他一路走好，謝謝他曾經在我們生命裡，譜奏那麼動人的旋律！

據報，韓賢光是印尼華僑，1978年到台灣求學，之後於1980年開始發展音樂生涯。他生前是華語樂壇的重要推手，曾組建《薛岳&幻眼合唱團》、《RAY Band》、《老螺絲樂團》、《答案商店》等多個搖滾樂團，更曾參與薛岳、優客李林、秀蘭瑪雅、林志炫、南方二重唱、范曉萱、文章、伊能靜、潘安邦、高凌風、王力宏、任賢齊等數百位歌手的唱片專輯製作，並曾為李玟、蔡依林、王力宏等歌手擔任多次巡迴演唱會的音樂總監。

韓賢光於2012年與小16歲的妻子再婚，原本已結紮20年的他，做了6次試管嬰兒後終於老來得女、誕下寶貝女兒，他在2016年舉辦新書+EP《白搖滾》發表會時，曾表示希望看到女兒長大的模樣，「至少要活到77歲，才能夠看到她20歲的樣子」，不料如今才67歲便不幸撒手人寰，成為永遠無法實現的遺憾。

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更多相關報道：【猝死危機】資深藝人行山途中心臟病發猝死 醫生列猝死前6大危險先兆示警

同場加映｜醫生列猝死前6大危險先兆

台灣義大醫院家醫科主治醫師洪暐傑曾在個人Facebook專頁上示警，分享猝死前6大徵兆及高危因素。他分析，心臟停止跳動或心臟輸出的血液不夠，無法維持血液循環及身體持續運作，這種與心臟有關的猝死稱為「心因性猝死」，香港醫學界則稱為心源性猝死，即突發性心跳停止，是運動猝死事件中常見的醫療死因 。

洪暐傑表示，過去研究發現，通常猝死是發生在徵兆出現後的一小時內，一旦有危險徵兆，須盡快就醫評估。同時要注意的是，幾乎一半的病患在失去意識前沒有症狀，因此平常應注意生活方式，以及注意和心源性猝死有關的危險因子。

猝死前6大徵兆：

  • 胸痛、胸悶、胸口不適
  • 呼吸喘、急促
  • 全身無力、快暈倒的感覺
  • 心悸
  • 冒冷汗
  • 頭暈、嘔心想吐

洪暐傑指出，造成心源性猝死高危險因素，包括家族有心血管疾病、吸煙、高血壓、高血脂（膽固醇過高）、肥胖、糖尿病、，以及缺少運動的生活模式。而避免心因性猝死最有效方式，包括控制血壓、控制好膽固醇與血糖、控制體重，每週運動3次以上，並達到150分鐘、戒煙。

心臟健康｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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心臟健康｜身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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