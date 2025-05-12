凍齡女神丨59歲「郭富城初戀女友」激罕現身凍齡狀態驚人　曾拍三級片勁轟動突息影移民

【姚正菁／郭富城／凍齡】年青時曾被天王郭富城承認是初戀情人、現年59歲的姚正菁（現名姚舜薰），近日於母親節慈善晚宴激罕亮相，並與多名圈中好友同場合照。照片中，年近60歲的她肌膚仍然相當緊緻，凍齡感極強，令網民大嘆讚「歲月從不敗美人」。

姚正菁近日為了支持她好友藝人吳麗珠舉辦的母親節慈善晚宴，於是專程與一班圈中好友到場支持，亦令她的近況曝光。從她與一眾藝人好友的合照中，可見儘管姚正菁當日只化了淡妝，但仍然相當奪目，外貌與身材保養得宜的她與她實際年齡十分不符。照片曝光後，不少人均大讚她「凍齡有道」，「優雅地老去」，魅力不減。

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郭富城初戀兼首任公開 曾拍三級片紅極一時

現年59歲的姚正菁，在1986年參加TVB舉辦的《電視小姐選舉》，雖三甲不入，但簽約成為藝員成功入行。出道時樣貌甜美、身材姣好，神似關之琳，因此多安排做劇集重要角色，例如出演《歡樂今宵》節目內播放的經典短劇《季節》，與林建明、羅嘉良、盧海鵬、羅蘭、梁朝偉、吳鎮宇、戚美珍等合作，贏得口碑，挽救了當時收視漸低迷的《歡樂今宵》。

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另外，姚正菁又拍過古裝劇，與梁朝偉合作。期間，她與才剛出道的郭富城「撻著」，成為郭富城的初戀，更是他首位公開承認的女朋友。而當時姚正菁的事業明顯比男方好，可即使地位有懸殊，也無阻二人發展。可惜沒多久戀情告吹，雙方都未有透露分手真正原因。有傳言指始終還是因為地位差距，或有第三者介入。

後來，郭富城專心經營事業，終成為香港流行樂壇四大天王之一；回復單身的姚正菁亦繼續在娛樂圈發展。適逢1990年代中期「艷情片」黃金時期，姚正菁把握機會，接拍了多部三級片，包括《貼身情人》、《夢情人》和《哪個少女不多情》，紅極一時。

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凍齡女星︱閃電息影移民紐西蘭

1995年，姚正菁在拍完電影《雷霆行動》後，突然息影淡出娛樂圈，移民紐西蘭結婚並誕下兩名女兒。其後有傳出姚正菁離婚的消息，不過當事人未有回應，僅有社交平台顯示感情狀況為「單身」。目前，有指姚正菁已轉行從商，長駐上海做時裝生意，間中與圈中人聯絡，返港參加聚會。

細女林映說去年參加溫哥華華裔小姐

根據溫哥華華裔小姐官網資料，林映說Claudia 於自我介紹欄目表示她於香港出世，夢想係成為兒童心理學家，因為想自己跳出舒適圈故參選華裔小姐，不過，可惜的是，她於是次賽事並沒有獲得任何名銜。

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