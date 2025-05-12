麥理浩徑標距柱︱內地男麥理浩徑擅移標距柱　漁護署安排維修加固及展開調查

【小紅書 / 大帽山 / 麥理浩徑】近日社交平台小紅書近日流傳一條影片，一名操普通話的男子將大帽山麥理浩徑的M148標距柱移走，並架在肩上奔跑數圈後，將其放回原位。漁護署表示已獲悉事件，立刻派員前往涉事地點了解情況，並已圍封該標距柱，會盡快安排維修及加固。

涉事片段中，男子在開首以普通話稱「麥理浩徑輕鬆拿揑」，並將M148號標距柱拔起並扛在肩上跑走，邊跑邊說「這個148你們就別想打（卡）了，我拿着走了」，其間拍攝者發出笑聲。該名男子架在肩上奔跑數圈後，將標距柱插回原位。

事件引發內地及香港網民熱議，有網民批評男子破壞公物，如有行山人士遇緊急事故，或因標距柱遭破壞而影響救援行動。原上載者被其他網民舉報後已刪除有關片段。

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麥理浩徑標距柱︱漁護署呼籲愛護郊野

漁護署回覆本報表示，郊野公園標距柱特別為使用郊遊徑、樹木研習徑及長途遠足徑之遠足人士而設，讓他們沿途均可得悉所處位置。當遇到緊急情況時，遠足人士可向救援人員提供就近標距柱上的資料以助確定其位置，以便救援人員進行搜救。就有關網上片段，署方會作出跟進及調查。



署方呼籲郊遊人士愛護郊野，切勿破壞郊野公園設施。如市民郊遊時目睹有人破壞公物，在緊急情況下可報警求助。若郊遊人士發現郊野公園設施損毁，可致電1823報告。

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