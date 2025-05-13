生命小鬥士｜出世2個月膽管閉塞4歲確診淋巴癌　7歲女童戰勝病魔登迪士尼舞台圓夢

【香港迪士尼樂園/願望成真】一名小女孩自小夢想踏上迪士尼這個滿載奇妙魔法的劇場表演，然而命運弄人，先後患上膽管閉塞、淋巴癌，經歷多次器官及骨髓移植，以及一連串的化療，終把病魔擊退。香港迪士尼與願望成真基金，為這名勇敢的女孩懿晨實現願望，在迪士尼與米奇並肩演出，親身走進故事世界，她更開心得高呼「我的願望終於成真了！」

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生命小鬥士｜歷4次器官及骨髓移植 無數次化療

現時7歲的小女孩懿晨，早在2個月大時患上膽管閉塞，到了4歲時更確診患上罕見淋巴癌，經歷4次器官及骨髓移植，以及無數次化療的折磨。她憑著對在迪士尼這個魔法舞台演出的期盼，成為她對抗重病的勇氣及希望泉源，終於打倒病魔。早前在迪士尼與願望成真基金的幫助下，她成功與與米奇合作，在《迪士尼魔法書房》演出。

演出前，懿晨整個月來每天都努力練習編舞和對白。為求表演更動人心弦，她更在劇本中加入個人元素。「站在這麼多觀眾面前，讓我既緊張又興奮！」懿晨開心地說：「我的願望終於成真了！」

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生命小鬥士｜參與迪士尼魔法書房演出

活動當天，近千名賓客共同見證懿晨願望成真，成為《迪士尼魔法書房》故事一部分。每當米奇老鼠問：「接下來誰會揭開這本書？誰想做書裏的主角？會不會是你？」懿晨都興奮地舉起小手，希望能成為受米奇邀請上台的幸運兒。

為了讓她有更好的回憶，迪士尼團隊精心設計了一個演出前的特別時刻，讓她真正參與演出。懿晨先穿上由度假區服裝部設計的專屬服裝，在魔法化妝廳進行了華麗變身，化上精緻的妝容及頭髮造型，全情投入舞台演員的體驗。

▲ 香港迪士尼與願望成真基金合力為一名7歲曾患癌的女孩實現願望，成功與米奇並肩演出，開心得高呼「我的願望終於成真了！」

生命小鬥士｜愛莎女王送上擁抱祝福

在懿晨演出結束後，迪士尼更準備了特別驚喜，她最喜愛的迪士尼朋友愛莎女王（Elsa）驚喜現身，為她送上窩心的祝福與讚賞。懿晨的父母表示：「香港迪士尼樂園是一個充滿奇妙魔法的地方，就像走進了夢幻的童話國度。我們很高興懿晨能在這裡實現願望，這次演出將成為她畢生難忘的回憶，也讓她變得更加自信。」

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同場更有來自新加坡及台灣的願望童，也如願來到香港迪士尼遊玩。他們親身見證懿晨夢想成真的奇妙時刻，讓整個活動加倍溫馨感人。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，多年來，我們與願望成真基金並肩同行，攜手為願望童實現願望，傳遞希望與快樂。自2008 年起，迪士尼已實現超過340個願望，展現我們持續支援願望童及其家庭的承諾。

香港願望成真基金董事會成員梁雋文表示，懿晨的願望提醒每位願望童，在抗病旅程中，他們展現出非凡的勇氣、堅毅和力量，每位都是自己故事中的英雄。

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