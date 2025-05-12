香港飛澳門｜全球最短航線？香港機場驚現飛往澳門航班　網民好奇：有咩人會搭？

飛機的長途航班可以長達十多小時，而短途機最快又有多短？日前有網民在社交平台上分享，指在香港機場發現一班由香港飛往澳門的航班，好奇發問「有咩人會搭？」。帖文引來大批網民留言，有人解釋該航班原來有呢個用途？

全球最短航線｜香港國際機場現飛澳門航班 網民好奇：有咩人會搭？

該網民於Threads上表示，在香港國際機場的71號登機閘口，發現一班編號為CX 8300，由「香港飛往澳門」的航班，而起飛時間為早上7時05分，對此引起該網民的好奇心並問道：

香港飛澳門？有咩人會搭？

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全球最短航線｜疑似行內人指航班有另類用途

帖文引來大批網民留言，有人好奇該航班的飛行時間，「係咪成程都要成1個鐘？」、「想知要搭幾耐」、「直升機15分鐘 想知飛機要幾耐」、「喺咪全球最短嘅航線？」、「提早check in嘅時間已經可以搭金巴來回港澳一趟」。另外，有網民指香港飛往澳門的航班是「海外轉機客人」乘搭。

對於網民的問題，有疑似是內行人回應該航班的用途，指CX8300是香港至澳門之間的特殊航班，「國泰A330-342客機並非用來載客，而是作為大型『運鈔機』，從香港運輸港幣前往澳門，以供澳門賭場使用」，他又指，航班的飛行時間為19分鐘，是真正的「起飛即降落」，飛機並已於當日早上10時返回香港。

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