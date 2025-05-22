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抗癌飲食｜常吃「1種糖」可抗癌？ 醫生揭常見於5種天然食物　蘋果和桃上榜

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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AI 摘要
  • 甘露糖促使癌細胞自毀
  • 甘露糖存在於天然食物中
  • 甘露糖可輔助免疫療法

【天然食物／抗癌飲食／膀胱癌／癌症】癌細胞嗜糖，攝取過量會影響健康，但有一種「糖」卻能促使癌細胞自我走向滅亡。台灣基因醫生張家銘引述研究表示，有一種「糖」會經腎臟排出，在膀胱停留一段時間，成為泌尿系統的小幫手，不僅可預防感染，還能消滅癌細胞，而有5種天然食物都是這種糖的來源。

基因醫生張家銘在其Facebook專頁分享，引述一篇2025年發表於國際期刊《Communications Biology》的研究，科學家首度完整解析甘露糖（Mannose）如何對膀胱癌細胞下達「自毀指令」的分子機制。研究顯示，人體攝入甘露糖後會經腎臟排泄，在膀胱暫時停留，成為泌尿系統的「定點小幫手」。

張家銘指出，早期研究已證實甘露糖能預防泌尿道感染，但最新研究發現它還能改寫癌細胞命運。甘露糖不像葡萄糖會迅速升高血糖，也沒有果糖的甜膩感，其結構與葡萄糖相似，癌細胞會誤認並吸收，但甘露糖在癌細胞內代謝效率差，最終導致癌細胞能量斷鏈、代謝混亂、細胞失控而死亡。正常細胞因代謝彈性大，反而不會受太大影響。

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抗癌飲食｜甘露糖讓癌細胞自爆

研究還發現，甘露糖會鎖定癌細胞中的關鍵酵素「丙酮酸激酶M2型（PKM2, Pyruvate Kinase M2）」，這是糖酵解過程中的重要開關。甘露糖會使其失去功能，阻斷能量生成，進一步降低一種叫乳酸化的蛋白修飾，同時提升乙醯化作用。這種變化讓PKM2進入細胞核，啟動癌細胞的「自爆程式」稱為「焦亡（Pyroptosis）」。這種機制不僅讓癌細胞自行死亡，還會釋放清理信號，召集免疫細胞聚集腫瘤區域，形成免疫系統的活躍戰場，由內而外夾擊，使癌細胞無處可逃。

張家銘指出，甘露糖還能幫助現有的免疫療法發揮效果，兩者協同作用，徹底清除癌細胞。

抗癌飲食｜甘露糖補充法

張家銘建議，可以選擇市面上膳食補充品型態的甘露糖，在喝水時加一點甘露糖粉，每日2到3克，加在水中分次飲用，適合泌尿道感染高風險族群、或膀胱癌術後保養。

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他也建議進食以下5種富含甘露糖的天然食物：

  • 蔓越莓
  • 蘋果
  • 橘子
  • 豆類

此外，應搭配抗糖化飲食，少吃精緻糖、少喝含糖飲料，配合高纖、多植化素與多蛋白的飲食，能提供更全面的保護。

同場加映｜膀胱癌7大常見症狀

香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，早期的膀胱癌症狀不明顯，患者可能會有無痛血尿、尿頻及排尿時感到痛楚等。當病情惡化至晚期或癌細胞已擴散時，則可能會感到骨盆疼痛、骨痛、體重突然下降及腿部浮腫。「膀胱癌有較高風險惡化，一旦腫瘤擴散，其五年存活率僅為百分之五。」

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：基因醫生張家銘《Communications Biology》

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