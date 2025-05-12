  • 30°C
香港時間：2025512日 (一) 15:11

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市排名︱全港14間超市排名等級分上等人至下下等人　榜首超市網民呻不公

家事百科

撰文： 精明媽咪

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

超市都有排名？！

【超市/惠康/百佳】香港地方細細但原來營運了不少超市品牌。有網民就在網上討論區以「香港超市排名」為題發文，將本地多個超市按「階級」進行排名，當中分為上等人至下下等人，引發網民熱議。也有網民指當中還有很多超市沒有包含在內，認為不公平。

最新影片:

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

該名網民在帖文中列出香港超市的「階級排名」，將不同超市按所謂的「上等人」至「下下等人」進行分類，位列「上等人」的超市包括「city'super」、「APITA」及「great」，而「下等人」及「下下等人」則分別為「TASTE」、「Market Place」以及「百佳」、「惠康」等，排名最後的是「U購select」。

帖文稱以地段、環境、產品種類及客人質素等作為評定基準，例如，「下等人level（惠康）嘅野3hreesixty都買到，但於city'super買唔到下等人嘅嘢，一嚟已經係高級版」。他更明言「越係下等人選擇越少」，認為相對高級的超市某些產品種類會比普通超市更精緻，並以此作出分類。

香港超市排行︱網民指排名不齊全

此番言論引發了大量網民激辯。部分網民對帖文的排名表示不贊同，當中品牌覆蓋不夠全面，包括Fusion 、大生、759阿信屋、家興、M&S、SOGO等都沒有提及。

有網民質疑：「city'super會高級過Great？計地段同客人質素，Great點都高過啦。」更有網民指出：「百佳惠康個價錢一啲都唔下等」。

就網民質疑，小編就找尋了Great在港分店的地址，Great僅有1間位於金鐘太古廣場地庫之分店，而city'super中環在國際金融中心、銅鑼灣時代廣場、尖沙咀海港城、沙田新城巿廣場、黃竹坑及啟德AIRSIDE均有分店。

點擊圖片放大
+13
+12

香港超市排行︱網民格價至上

對於這種超市排名的分法，有網民不滿：「明明同一樣嘢，家興平好多，唔通去做lulu咩，似用嚟分智商多」、「買包米都要諗上下等人，印度種姓制度啱晒你」。

相關新聞:

靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳

虛驚一場｜驚傳黃埔AEON結業？街坊懇求：很需要AEON　店長咁樣回覆！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

萬寧優惠丨萬寧特派車走訪全港18區　大派$700禮品兼免費做骨質肌肉評估
今日 11:46
萬寧優惠丨萬寧特派車走訪全港18區　大派$700禮品兼免費做骨質肌肉評估
悲痛母親節｜S媽分享大S催淚AI影片 具俊曄家庭照暴瘦樣令人心疼
今日 10:59
悲痛母親節｜S媽分享大S催淚AI影片 具俊曄家庭照暴瘦樣令人心疼
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
今日 13:02
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
張柏芝兒子︱張柏芝回顧Lucas童年片段　罕談育兒感受盼跟3子一起成長
今日 12:42
張柏芝兒子︱張柏芝回顧Lucas童年片段　罕談育兒感受盼跟3子一起成長

你可能感興趣

萬寧優惠丨萬寧特派車走訪全港18區　大派$700禮品兼免費做骨質肌肉評估
今日 11:46
萬寧優惠丨萬寧特派車走訪全港18區　大派$700禮品兼免費做骨質肌肉評估
悲痛母親節｜S媽分享大S催淚AI影片 具俊曄家庭照暴瘦樣令人心疼
今日 10:59
悲痛母親節｜S媽分享大S催淚AI影片 具俊曄家庭照暴瘦樣令人心疼
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
今日 13:02
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
759阿信屋 AIRSIDE city'super 網絡熱話 百佳 惠康 太古廣場 Pacific Place SOGO 著數優惠 尖沙咀

最高瀏覽

中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
急症室最長等候時間（05月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月12日 時間12:05）
中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前
中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前
天價電費單｜無開冷氣用電量達900度？　專家揭冷氣機1模式狂食電！
天價電費單｜無開冷氣用電量達900度？　專家揭冷氣機1模式狂食電！
另類婚宴｜95後新人海底撈擺酒宴請140親友　埋單僅5位數　究竟收幾錢禮金？
另類婚宴｜95後新人海底撈擺酒宴請140親友　埋單僅5位數　究竟收幾錢禮金？