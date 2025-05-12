超市排名︱全港14間超市排名等級分上等人至下下等人　榜首超市網民呻不公

【超市/惠康/百佳】香港地方細細但原來營運了不少超市品牌。有網民就在網上討論區以「香港超市排名」為題發文，將本地多個超市按「階級」進行排名，當中分為上等人至下下等人，引發網民熱議。也有網民指當中還有很多超市沒有包含在內，認為不公平。

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該名網民在帖文中列出香港超市的「階級排名」，將不同超市按所謂的「上等人」至「下下等人」進行分類，位列「上等人」的超市包括「city'super」、「APITA」及「great」，而「下等人」及「下下等人」則分別為「TASTE」、「Market Place」以及「百佳」、「惠康」等，排名最後的是「U購select」。

帖文稱以地段、環境、產品種類及客人質素等作為評定基準，例如，「下等人level（惠康）嘅野3hreesixty都買到，但於city'super買唔到下等人嘅嘢，一嚟已經係高級版」。他更明言「越係下等人選擇越少」，認為相對高級的超市某些產品種類會比普通超市更精緻，並以此作出分類。

香港超市排行︱網民指排名不齊全

此番言論引發了大量網民激辯。部分網民對帖文的排名表示不贊同，當中品牌覆蓋不夠全面，包括Fusion 、大生、759阿信屋、家興、M&S、SOGO等都沒有提及。

有網民質疑：「city'super會高級過Great？計地段同客人質素，Great點都高過啦。」更有網民指出：「百佳惠康個價錢一啲都唔下等」。

就網民質疑，小編就找尋了Great在港分店的地址，Great僅有1間位於金鐘太古廣場地庫之分店，而city'super中環在國際金融中心、銅鑼灣時代廣場、尖沙咀海港城、沙田新城巿廣場、黃竹坑及啟德AIRSIDE均有分店。

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香港超市排行︱網民格價至上

對於這種超市排名的分法，有網民不滿：「明明同一樣嘢，家興平好多，唔通去做lulu咩，似用嚟分智商多」、「買包米都要諗上下等人，印度種姓制度啱晒你」。

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