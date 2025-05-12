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端午美食｜半島腩肉糭加入經典XO辣椒醬　鹹蛋黃曲奇成創意送禮之選

休閒消費

發布時間： 2025/05/12 13:15

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

半島的手工糯米糉選用半島XO辣椒醬與細嫩五花腩，而鹹蛋黃曲奇嚴選優質牛油及鹹蛋黃製作，配搭酥脆蝴蝶酥，芳香細膩。

半島精品店呈獻一系列別具口感與風味的美點，將端午傳統以現代的精緻風格呈現。鹹蛋黃曲奇嚴選優質牛油及鹹蛋黃精心製作，芳香細膩，配搭酥脆蝴蝶酥，令人一試傾心。手工糯米糉選用半島XO辣椒醬與細嫩五花腩展現當代美饌藝術，為節慶時刻增添非凡味覺享受。

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「端午鹹蛋黃曲奇蝴蝶酥禮盒」（338港元），靈感源自馥郁芳香的端午糉子，這款精緻美點禮盒盛載手工鹹蛋黃牛油曲奇和半島經典蝴蝶酥，豐富的口感與節日風味相互融合，為節慶時刻增添非凡味覺享受。

「XO辣椒醬腩肉糭」（448港元），以匠心製作的手工糭子慶祝端午佳節。這款糭子融合了半島經典XO辣椒醬、鮮嫩五花肉和優質鹹蛋黃，兩隻鹹香鮮味略帶一點辣的手工糉子配以別樹一幟的糉子造型保溫袋，大方得體，送禮自奉佳宜。

「端午美點組合」（528港元）–沉浸在端午節的歡樂氛圍中，享受這個特別為這個節日打造的美點組合。細嚐鹹蛋黃曲奇的豐富口感和經典蝴蝶酥配鬆脆蛋卷，慶祝端午佳節。

「半島XO辣椒醬腩肉糭及XO辣椒醬組合」（828港元）端午節，吃糉子少不了。這組合除了包括兩隻香氣四溢的XO辣椒醬腩肉糉，還附上半島著名的XO辣椒醬。 無論是送禮或犒賞自己，都能為您帶來不一樣的端陽美味體驗。

半島精品店還推出一系列附上龍舟主題吊牌的美點，包括手工曲奇及蛋卷，更備精選茶葉，沉浸在馥郁茶香及美點中，以時尚方式慶祝端陽佳節，由198港元起。

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