  • 29°C
香港時間：2025520日 (二) 01:24

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外賣員｜訂44份外賣早餐零貼士　外賣員呻被剝削：有冇諗過外賣員感受？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 17 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

有外賣員發帖為同行抱不平，指訂了44份的早餐「外賣大單」，卻沒有額外支付小費，非常不合理。

【Food panta / Keeta / 外賣平台 / Facebook】對許多外賣員來講，配送「外賣大單」不但會提升送餐的辛苦程度，其配送的食物「倒瀉」的機率也相對變高，實屬是「吃力不討好」。

日前，就有外賣員在社交平台發帖，指早餐時見到一張訂有44份的早餐的「外賣大單」，卻沒有額外支付小費，認爲非常不合理、無考慮外賣員感受，於是發帖為同行抱不平。

帖文隨即引起熱議，有網民批評樓主因無貼士就網上公審客人非常玻璃心，「老鳳比你架咩？唔送咪唔好接接單啦！」；另有網民認爲外賣員受到平台剝削，「一單最多6個餐，自取都兩個人拎啦。」

這名外賣員日前在Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發帖，「有人叫咗44個早餐，但係無比任何tips」,並附上一張了外賣單收據，圖片可見到該外賣單共消費達2,579元，合計44份早餐，運費僅36元。

該「外賣大單」被分派予4名外賣員，其中一張單就達11份早餐。儘管看似已分擔負荷，但似乎對一個人來說還是太過重，樓主解釋：「分單一個人要拎四袋，頭兩個南亞車手已經將啲嘢飲全部打斜晒」，更直言：「傻仔先會送40幾份早餐」。

樓主認爲，該「外賣大單」的客人沒有額外支付小費的做法非常不合理，批評沒有考慮外賣員的感受，更為同行抱不平，「唔知同志們會唔會炒餐（刻意弄翻）了。」

點擊圖片放大

外賣員｜外賣員受剝削？網民兩級反應

對於外賣送餐員的辛勞，網民的反應卻是兩極。有網民認爲，外賣送餐員已有固定報酬，就無需額外支付小費：「點解一定要俾貼士」、「老鳳比你架咩？唔送咪唔好接接單啦！」、「最黑人憎的人只看有冇貼士及問人攞貼士，有時送完個餐客人見你辛苦會自動畀貼士你，唔需要多問。」

亦有人撐樓主，認爲外賣平台分單設計不合理，「44個早餐起碼分八張單，每張單大約五個早餐連嘢飲先至係正常一個外賣佬送嘅重量」、「一單最多6個餐，自取都兩個人拎啦」。

然而，有網民指出，通常公司大單都是統一付款報帳的，員工無法代公司給貼士；亦有人提醒：「貼士係 bonus 唔係義務，送餐係你工作一部分，唔滿意咪向平台投訴囉。」

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

外賣員｜港媽慨嘆香港物價高　做「步兵」推BB車送外賣兼湊仔
21:31 2025/04/20
外賣員｜港媽慨嘆香港物價高　做「步兵」推BB車送外賣兼湊仔
外賣員｜再有外賣員大戰女保安！　被阻上樓送餐掀罵戰：咁大權利呀？
00:11 2025/05/17
外賣員｜再有外賣員大戰女保安！　被阻上樓送餐掀罵戰：咁大權利呀？
食用安全｜檸檬茶倒瀉外賣員街邊「組裝」　目擊者拍片公審：「街邊廚神」
00:06 2025/04/26
食用安全｜檸檬茶倒瀉外賣員街邊「組裝」　目擊者拍片公審：「街邊廚神」
瘋狂外賣員｜女保安「甩毛巾」大戰「瘋狂外賣員」　未及時應門惹不滿：你真係唔好彩遇著我！
12:06 2025/05/06
瘋狂外賣員｜女保安「甩毛巾」大戰「瘋狂外賣員」　未及時應門惹不滿：你真係唔好彩遇著我！
外賣訂單｜外賣員凌晨4時收離譜訂單須徒步上山　配送至青衣「三支香」最高點僅獲$43.2
00:06 2025/05/16
外賣訂單｜外賣員凌晨4時收離譜訂單須徒步上山　配送至青衣「三支香」最高點僅獲$43.2

你可能感興趣

外賣員｜港媽慨嘆香港物價高　做「步兵」推BB車送外賣兼湊仔
21:31 2025/04/20
外賣員｜港媽慨嘆香港物價高　做「步兵」推BB車送外賣兼湊仔
外賣員｜再有外賣員大戰女保安！　被阻上樓送餐掀罵戰：咁大權利呀？
00:11 2025/05/17
外賣員｜再有外賣員大戰女保安！　被阻上樓送餐掀罵戰：咁大權利呀？
食用安全｜檸檬茶倒瀉外賣員街邊「組裝」　目擊者拍片公審：「街邊廚神」
00:06 2025/04/26
食用安全｜檸檬茶倒瀉外賣員街邊「組裝」　目擊者拍片公審：「街邊廚神」
外賣 勞工及福利局 社會矛盾 社會民生

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
名人健康丨53歲韓流始祖遊美腦出血　付天價醫療費續命12年後現況曝光
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
陳復生近況︱前TVB藝人陳復生近照曝光　餅印麥景榕女兒騷三代同堂合照
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
急症室最長等候時間（05月20日 時間00:05）
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
艾威喪妻︱艾威揭結婚20年不生育原因　傾家蕩產救病妻經濟出問題仍助養28兒童
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦
防曬推薦2025︱日男裸背曝曬3小時！　實測15款2025最新話題防曬「零曬傷」名單推薦