外賣員｜訂44份外賣早餐零貼士　外賣員呻被剝削：有冇諗過外賣員感受？

【Food panta / Keeta / 外賣平台 / Facebook】對許多外賣員來講，配送「外賣大單」不但會提升送餐的辛苦程度，其配送的食物「倒瀉」的機率也相對變高，實屬是「吃力不討好」。

日前，就有外賣員在社交平台發帖，指早餐時見到一張訂有44份的早餐的「外賣大單」，卻沒有額外支付小費，認爲非常不合理、無考慮外賣員感受，於是發帖為同行抱不平。

帖文隨即引起熱議，有網民批評樓主因無貼士就網上公審客人非常玻璃心，「老鳳比你架咩？唔送咪唔好接接單啦！」；另有網民認爲外賣員受到平台剝削，「一單最多6個餐，自取都兩個人拎啦。」

這名外賣員日前在Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發帖，「有人叫咗44個早餐，但係無比任何tips」,並附上一張了外賣單收據，圖片可見到該外賣單共消費達2,579元，合計44份早餐，運費僅36元。

該「外賣大單」被分派予4名外賣員，其中一張單就達11份早餐。儘管看似已分擔負荷，但似乎對一個人來說還是太過重，樓主解釋：「分單一個人要拎四袋，頭兩個南亞車手已經將啲嘢飲全部打斜晒」，更直言：「傻仔先會送40幾份早餐」。

樓主認爲，該「外賣大單」的客人沒有額外支付小費的做法非常不合理，批評沒有考慮外賣員的感受，更為同行抱不平，「唔知同志們會唔會炒餐（刻意弄翻）了。」

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外賣員｜外賣員受剝削？網民兩級反應

對於外賣送餐員的辛勞，網民的反應卻是兩極。有網民認爲，外賣送餐員已有固定報酬，就無需額外支付小費：「點解一定要俾貼士」、「老鳳比你架咩？唔送咪唔好接接單啦！」、「最黑人憎的人只看有冇貼士及問人攞貼士，有時送完個餐客人見你辛苦會自動畀貼士你，唔需要多問。」

亦有人撐樓主，認爲外賣平台分單設計不合理，「44個早餐起碼分八張單，每張單大約五個早餐連嘢飲先至係正常一個外賣佬送嘅重量」、「一單最多6個餐，自取都兩個人拎啦」。

然而，有網民指出，通常公司大單都是統一付款報帳的，員工無法代公司給貼士；亦有人提醒：「貼士係 bonus 唔係義務，送餐係你工作一部分，唔滿意咪向平台投訴囉。」

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