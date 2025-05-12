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股壇鐵娘子｜胡孟青罕談流產傷痛「幾個醫生話無心跳」　解開為滙豐股價急挫落淚之謎

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

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股評人胡孟青罕談流產傷痛，並解開滙豐股價急挫落淚之謎。

【股評人/胡孟青/流產/育兒心得】58歲香港知名股評人胡孟青（青姐），近日在方健儀主持的YouTube節目《女人方言》中，罕見公開談及早年流產的心酸經歷，以及2009年見證滙豐股價急挫時「落淚」的真相，展現她率直背後的感性一面。

58歲股評人胡孟青罕談流產之痛。（Topick攝）

胡孟青女人方言｜滙豐股價急挫落淚真相

胡孟青在節目中回應了2009年於《交易所直播室》節目中，見到滙豐股價急挫至33元時「落淚」的傳聞。她解釋，當時自己只是因為激動，並非真正哭泣，而是因為化妝掃的毛髮痕癢，撥弄時被誤會為擦眼淚。她認為當時的情況被過度解讀，並非大家想像中的大事。

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胡孟青流產｜英國留學時認識老公

胡孟青與從事IT行業的老公在英國留學期間相識。她坦言，兩人多次一起用餐後逐漸產生情愫。她直言自己不擅長烹飪，因此老公會煮飯成為加分位。她笑言：「其實我係『純純兔』嚟，正式嚟講我老公係食住我嘅。因為我個人比較率性，佢個人比較規律，如果要建立一個家庭，揀個人談婚論嫁，咁嗰個人一定要穩陣。」兩人感情穩定，她形容丈夫如同「公用股」般穩定可靠，給予她無限支持。

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胡孟青流產｜早年流產心酸經歷

節目中，胡孟青罕有談及早年流產的經歷。她透露當時在北京驗孕得知懷孕非常開心，但回港檢查時卻被告知胎兒已無心跳。經過多位醫生確認後，最終證實流產。她回憶道：「一開始檢查是有懷孕，但後來又說沒有，我不相信，於是看了幾個醫生，結果都說沒有心跳了。」這段經歷讓她難過了一段時間，覺得一個小生命消失非常可惜，但她強調生活還是要繼續，不能停留在痛苦中。

胡孟青育兒｜兒子知有「哥哥」：媽媽你掉了

胡孟青後來喜迎一子。她笑說：「我兒子常說，『本來有個哥哥，媽媽你掉了呀！』當然是他爸爸告訴他的，真是個壞孩子……」為了陪伴兒子成長，她早年辭去大公司高層職位。雖然長期陪伴兒子，她並未對兒子特別嚴厲，採取「放養式」教養方式，認為只要兒子沒有大錯，便可讓他隨心成長。

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胡孟青育兒｜升讀英華書院 不補習只求合格

胡孟青曾接受TOPick訪問時分享教養心得，表示回家後不想做「辣媽」，因工作中已說話太多，回家想要清靜。但見到兒子只顧打機不做功課，還是會忍不住「講數」。她指出：「很多小朋友都需要催促，連洗澡、吃飯都要催。」

她的兒子Adrian由英華小學一條龍升讀英華書院，成績尚可。胡孟青笑言兒子「還未差到被踢出校」。儘管她在財經界享有崇高地位，但對兒子教育態度非常隨和，喜歡兒子自己解決問題，沒有安排補習，會視乎兒子測驗成績再作決定。她強調：「我不會跟著羊群走，人云亦云，這不是我！」

她評論現今社會形成一種補習消費的心態，大家習以為常，認為不補習的人才是不正常，與上一代的觀念完全相反。「我小時候都是自己讀書，讀書不成的人才會去補習！」

更多相關內容︰

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