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悼念大S丨大小S「至親閨蜜」曝光大S生前最後通話　再因1事捱轟：沒放在心上！

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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大小S「至親閨蜜」曝光大S生前最後通話　再因1事捱轟：沒放在心上！

【大S離世/范瑋琪/追思/最後通話】台灣女星大S（徐熙媛）於2月在日本離世，而5月11日便是她逝世百日的日子，因此應小S（徐熙娣）的號召，台灣眾星近日紛紛於社交平台發文寫下對大S的悼念。不過，大S生前的其中一位「至親閨蜜」於曝光大S生前最後通話的內容時，卻因一事於網上捱轟，有粉絲怒道：「根本不把2姊妹放心上！」。

大S生前最後通話曝光

踏入5月適逢大S離世百日，小S於是廣邀多位圈中好友於社交平台發文追思對大S生前種種回憶。其中一位好友范范（范瑋琪）於10日深夜亦發文回憶對大S的掛念，提及大S生前為人熱情、樂於助人、堅強的的為人，又透露曾獲大S贈送「好孕棉」，讓她非常感動不已。

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Healthy Life｜47歲李珊珊復出身型改變曾被嘲「$30都唔值」　勇抗驚恐症無懼容貌轉變

范瑋琪其後又提及2人最後一次通電話:

還記得在最後拔掉呼吸器之前，我們通上了最後的一通電話，我們大家為妳禱告，希望妳能安息主懷，我深深知道，妳心裡的宇宙就是我的上帝，就是我們的天堂。

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因一事范瑋琪於網上捱轟

然而，悼念文發出後不久，即有眼利網民發現范瑋琪將大S的乳名「珊珊」錯寫為「姍姍」，因此不禁質疑范的「真心」程度，怒罵「25年好朋友連名字都寫錯」、「這是妳真心的朋友嗎」。雖然范後來已急急修正錯字，將「姍姍」改為「珊珊」，但仍讓不少網民怒氣難消，直言：「妳真是不把她們2姊妹放在心上！」

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大S逝世百日 具俊曄近況曝光

今年首個沒有「大S」的母親節，徐媽黃春梅發文上載了家庭大合照，並寫道對於小S以AI重現大S的聲音，感到非常貼心，指自己會為愛女努力加油:

我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。熙娣還請同事做了熙媛的AI影片給我，只因為我跟她說：我好想再聽一次珊珊祝我母親節快樂！甚至有這麼多藝人、民眾朋友，都思念著熙媛，還給我那麼多的祝福，我真的很感謝大家，我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會越來越好。

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