結業潮｜40年老字號灣仔國際咖哩館結業　網民不捨：由開張開始屋企食足四代人

近年本港餐飲業陷入低潮，很多老字號食店不敵租金高、人流少而選擇結業。位於灣仔開業逾40年的國際咖哩館，近日有網民發現餐廳在門外張貼告示，將於5月下旬光榮結業。帖文一出，不少街坊感嘆人物全非，昔日味道此情不再。

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灣仔國際咖喱館早在1984年開業，餐廳以多樣化咖哩而聞名，當中其獨有8款各國的獨特咖哩菜色，如黑咖喱羊、巴基斯坦咖喱蝦、乾炒咖喱雞，深受一眾街坊及食客歡迎。

早前有網友在社交平台Facebook的社區群組灣仔群組（Wan Chai Group）發文，指出餐廳在店外張貼結業公告，稱因租約期滿，將於5月下旬光榮結業，期望未來「有緣再聚」。

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消息一出，引發不少街坊網友的集體回憶，有網友直言「我由開張開始屋企食足四代人，你見舖頭人人都咁老，我估大家已經冇力做落去而已。所以係光榮結業。味道方面，一早已經大不如前，但亦能諒解，如果唔係食開有感情，實在無謂幫襯，費事失望一肚氣。價錢方面，咪同一條街不同食店比較一下囉，你可以睇吓隔離賣緊幾錢碗拉麵，同埋嗰間鬼佬餅舖賣緊幾錢個蛋撻。灣仔區有邊樣嘢唔貴？」

亦有網友稱「九十年代𠴱陣我每星期都會食一餐。當時確係正。」、「完成任務，記在心中，㗎喱」、「乾咖哩，無敵，記得當年老竇老母一齊去食⋯⋯俱往矣⋯⋯」、「最欣賞係佢個甜酸雞同巴基斯坦咖喱牛。以前喺灣仔返工時一星期食幾次。」更有網友回憶餐廳一個經典笑話，「店員很『專業』，三十年前睇菜牌問佢XX（東南亞某國）咖哩同YY（南亞某國）咖哩什麼分別，答案係『名稱不同』」。

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