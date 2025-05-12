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啟德足球賽︱利物浦阿仙奴熱刺AC米蘭球賽門票開售15分鐘即售罄　黃牛湧現兩張$1999門票索價$6000

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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在二手拍賣平台Carousell，有「黃牛」出售賽事門票。（Carousell截圖）

利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭今年7月訪港，在啟德主場館作賽。其中利物浦將在7月26日對陣AC米蘭，阿仙奴及熱刺7月31日對賽，門票今早10時在Cityline公開發售，兩場賽事門票已售罄；3場公開訓練的門票則仍在發售中。

主辦單位指， 利物浦對陣AC 米蘭的「渣打盃」和阿仙奴對陣熱刺的「健絡通盃」 已全部售罄。至於利物浦、熱刺和阿仙奴3場公開訓練，99元、199元及299元的門票則仍在發售中。

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記者今早於開售不足15分鐘後，進入「阿仙奴對熱刺」賽事的售票頁面，所有價位門票均已顯示「暫時無票」。

記者隨後在二手拍賣平台Carousell，發現有「黃牛」出售賽事門票，其中有「阿仙奴對熱刺」賽事，原價1999元、兩張相連位，遭索價6000元；亦有買家以7,500元徵求「利物浦對AC米蘭」A區門票。

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