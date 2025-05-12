中風｜港大研發「腦出血後用藥評分」工具   助中風患者控制高血壓

港大醫學院臨床醫學學院內科學系及香港大學中風研究組（HKUStroke）的團隊成功研發臨床「腦出血後用藥評分」工具，協助醫生有效識別腦出血高風險患者，並及早處方三重抗高血壓藥物，研究成果已於國際期刊《神經學》（Neurology）發表。

腦出血是第二常見的中風類型，在亞洲地區尤其高危，約佔中風相關死亡病例的 50%，亦是導致長期殘障的主因。腦出血後有效控制血壓，對改善長期復康至關重要，惟許多患者有嚴重高血壓，治療上面臨挑戰。HKU Stroke 團隊早前研究顯示，大部分腦出血患者由於未能控制血壓，致腦出血復發、再次中風及死亡風險大幅增加。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke 副總監張記暢指導兩名港大醫學院醫科生蘇政熹及楊倩婷，共同研發「腦出血後用藥評分」（TRICH 評分）臨床工具，評分工具包括五項簡單的臨床指標，包括年齡、性別、腎功能、入院時血壓，以及是否患有缺血性心臟病，系統可協助醫護快速識別需要積極治療的患者，助及時控制血壓，亦避免過度治療及藥物副作用的風險。

港大醫學院內外全科醫學士課程四年級學生蘇政熹指，腦出血病人血壓通常較難控制，控制高血壓其中一個方法為需服用至少三種抗高血壓藥，但方法未必適合所有患者，若過度使用藥物可能會導致頭暈不適。

張記暢補充指，現時控制腦出血病人在出血時的血壓多為先注射藥物，再轉用口服藥後逐步增加，而部分病人在血壓達140時，或不想加藥，可能會導致血壓不受控制，而評分表可以更好地評估病人的用藥情況。

蘇政熹續指，經過分析462位瑪麗醫院腦出血患者的數據發現，年齡較小、男士、有心臟病、腎功能較差，入院時血壓較高的五個臨床指標令病人需要使用三種抗高血壓藥，並將其作為用藥評分，發現3分或以上便可以提早開始使用三種血壓藥，0-2分的患者則可以接受先注射，再在口服藥中逐步增加，目前已在律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院驗證其成效。

提及「腦出血後用藥評分」是否能縮短治癒病人時間及提升成效，張記暢指，目前還在研究階段，未有具體數據，預計今年年尾會進行相關研究，估計2-3年後可以用於病人身上。

此外，港大也研發的遠程醫療「風起航」App，希望可以通過控制好血壓，減少病人中風及死亡的風險。雖然研究尚未完成，但港大張記暢指，目前有38位病人已完成研究，結果顯示，在遠程醫療的介入下，高血壓控制率提升高達88%。

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