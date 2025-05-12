  • 30°C
香港時間：2025512日 (一) 15:11

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中風｜港大研發「腦出血後用藥評分」工具   助中風患者控制高血壓

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

港大研發「腦出血後用藥評分」工具。（彭大偉攝）

港大醫學院臨床醫學學院內科學系及香港大學中風研究組（HKUStroke）的團隊成功研發臨床「腦出血後用藥評分」工具，協助醫生有效識別腦出血高風險患者，並及早處方三重抗高血壓藥物，研究成果已於國際期刊《神經學》（Neurology）發表。

腦出血是第二常見的中風類型，在亞洲地區尤其高危，約佔中風相關死亡病例的 50%，亦是導致長期殘障的主因。腦出血後有效控制血壓，對改善長期復康至關重要，惟許多患者有嚴重高血壓，治療上面臨挑戰。HKU Stroke 團隊早前研究顯示，大部分腦出血患者由於未能控制血壓，致腦出血復發、再次中風及死亡風險大幅增加。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke 副總監張記暢指導兩名港大醫學院醫科生蘇政熹及楊倩婷，共同研發「腦出血後用藥評分」（TRICH 評分）臨床工具，評分工具包括五項簡單的臨床指標，包括年齡、性別、腎功能、入院時血壓，以及是否患有缺血性心臟病，系統可協助醫護快速識別需要積極治療的患者，助及時控制血壓，亦避免過度治療及藥物副作用的風險。

港大醫學院內外全科醫學士課程四年級學生蘇政熹指，腦出血病人血壓通常較難控制，控制高血壓其中一個方法為需服用至少三種抗高血壓藥，但方法未必適合所有患者，若過度使用藥物可能會導致頭暈不適。

童學園
尖子培育｜香港網球一哥黃澤林育成秘笈　校長爸爸願放手：別怕孩子撞板

張記暢補充指，現時控制腦出血病人在出血時的血壓多為先注射藥物，再轉用口服藥後逐步增加，而部分病人在血壓達140時，或不想加藥，可能會導致血壓不受控制，而評分表可以更好地評估病人的用藥情況。

蘇政熹續指，經過分析462位瑪麗醫院腦出血患者的數據發現，年齡較小、男士、有心臟病、腎功能較差，入院時血壓較高的五個臨床指標令病人需要使用三種抗高血壓藥，並將其作為用藥評分，發現3分或以上便可以提早開始使用三種血壓藥，0-2分的患者則可以接受先注射，再在口服藥中逐步增加，目前已在律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院驗證其成效。

提及「腦出血後用藥評分」是否能縮短治癒病人時間及提升成效，張記暢指，目前還在研究階段，未有具體數據，預計今年年尾會進行相關研究，估計2-3年後可以用於病人身上。

此外，港大也研發的遠程醫療「風起航」App，希望可以通過控制好血壓，減少病人中風及死亡的風險。雖然研究尚未完成，但港大張記暢指，目前有38位病人已完成研究，結果顯示，在遠程醫療的介入下，高血壓控制率提升高達88%。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

手術 癌症 香港大學李嘉誠醫學院 頭暈 高血壓 香港大學 中風 心臟病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
急症室最長等候時間（05月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月12日 時間12:05）
中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前
中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前
天價電費單｜無開冷氣用電量達900度？　專家揭冷氣機1模式狂食電！
天價電費單｜無開冷氣用電量達900度？　專家揭冷氣機1模式狂食電！
另類婚宴｜95後新人海底撈擺酒宴請140親友　埋單僅5位數　究竟收幾錢禮金？
另類婚宴｜95後新人海底撈擺酒宴請140親友　埋單僅5位數　究竟收幾錢禮金？