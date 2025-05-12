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中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

《中年好聲音3登峯之戰》賽果引網民討論。

【中年好聲音3 / 黃博 / 劉洋 / 曾志偉 / 羅淑佩】TVB《中年好聲音3登峯之戰》在昨日（5月11日）假啟德體藝館隆重舉行，結果由「大魔王」黃博以212分稱冠，張與辰憑209奪亞軍、劉洋僅低1分獲季軍。

唱功了得的黃博在《中年好聲音3》表現一直十分出色，因此被視為大熱。可是在昨晚《中年好聲音3登峯之戰》，可能因為太緊張或選錯歌，憑《If I Ain't Got You》晉身三甲，之後再演繹《站在高崗上》及《沒有你還是愛你》奪冠的黃博，在決賽表現有點失準，不及她過往在《中年好聲音》般表現亮麗。

中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思

《中年好聲音3登峯之戰》

中年好聲音3︱肥媽小豬得知賽果「O晒嘴」

反之「重炮手」劉洋在7強賽之已憑《輸了你贏了世界又如何》震撼全場，「小豬」羅志祥更給予當晚首個20分滿分，之後他唱粵語歌《我恨我痴心》、英文歌《Without You》時，雖然以普通話為母語的他在咬字不清，但唱功不俗並具感染力，由此當公布賽果後，部份網民對賽果不滿，為「由頭帶到尾」的劉洋不值。

有網民甚至指，從電視畫面所見，評審肥媽Maria Cordero、羅志祥更在台下流露出「O晒嘴」的愕然表情。不過，肥媽在賽後於個人社交平台上載與黃博及曾志偉的合照，並寫道：「恭喜黃博，實至名歸」，即肥媽未必如網民所形容般對賽果感意外。

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中年好聲音3︱羅淑佩放棄五月天

另外，以電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）身份現身《中年好聲音3登峯之戰》的曾志偉，在賽後表示滿意賽果，並透露因為今次是TVB首次在啟德體藝館舉行節目，因此特別聘用曾在內地籌辧奧運和全運會開幕儀式的製作團隊，「通常呎個場館用3百多盞燈，但我哋用788支。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在當晚現身《中年好聲音3登峯之戰》，行紅地毯及睇足全場並負責頒獎，志偉高興表示羅局長本來要睇五月天演唱會：「但都留到尾，仲幫我哋頒獎。」對局長力撐表示感謝。

肥媽在賽後於個人社交平台上載與黃博及曾志偉的合照。

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