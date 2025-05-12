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食道癌｜男子每日食飯配1物慘罹癌前病變　醫生：食道癌風險高90％【附3方法測入口溫度免灼傷】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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【食道癌／滾燙／吃飯／致癌】食飯要趁熱食，但溫度過高可能會增加致癌風險！台灣一名伯伯因為胸悶吞嚥困難求醫，發現原來食道已經癌變。醫生追溯其飲食習慣，發現伯伯喜歡吃飯配上1物，埋下癌症病根。

台灣腸胃科專科醫生鄭泓志在其Facebook專頁分享病例，一名伯伯因持續胸悶及吞嚥不適求醫，在耳鼻喉科追蹤治療多時未見改善。後來伯伯被轉介至腸胃科，經內窺鏡檢查後發現食道下段已出現癌前病變。鄭泓志指，伯伯習慣吃飯時配上熱湯，認為「趁熱飲先夠味」，卻不知此習慣正慢慢損害食道健康。

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食道癌｜常喝熱飲增加患食道癌風險90%

鄭泓志解釋，食道結構較胃部脆弱，缺乏厚實黏膜保護，經常飲用熱湯會灼傷食道。據國際癌症研究機構（IARC）資料顯示，在2016年已將超過65℃的熱飲列為2A類致癌物。2019年一項伊朗研究亦顯示，每日飲用高溫熱茶或熱湯人士，患食道癌風險比常人高出90%。

鄭泓志續指，滾燙食物會灼傷食道，而損傷部位的不同，相對應的症狀表現亦有所不同：

  • 上食道段（近喉嚨）：高溫易致水泡或喉痛，癌變風險較低
  • 下食道段（近胃部）：除引發吞嚥疼痛外，更易受胃酸逆流影響，阻礙黏膜修復，大幅增加癌變機會

食道癌｜3招測試入口溫度

他亦建議大家喝湯前可用3招自測湯溫，避免溫度過高傷害食道黏膜：

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1. 舌尖試溫法
飲用前先用舌尖輕觸器皿邊緣，若感刺痛即代表過熱，並應立刻停止飲用。

2. 4大湯品降溫技巧

  • 湯匙持續攪拌助散熱
  • 倒出部分湯量至碗蓋待涼
  • 可加少量溫水調節溫度
  • 烹煮後靜置至少5分鐘

3. 慢飲原則
避免大口灌飲，改以小口啜飲方式，每口之間稍作停頓。鄭醫生提醒，若喝湯時需忍痛慢飲，即代表溫度已超出安全範圍。

食道癌｜飲食4招保護食道

鄭泓志另外提醒一般飲食時，除控制溫度外，亦要留意以下4大事項，以保護食道健康：

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  • 避免熱湯與刺激性食物同食
  • 飯後2小時內勿立即平躺
  • 定期進行腸胃健康檢查
  • 出現持續性吞嚥困難應立即求醫

同場加映｜食道癌6大高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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食道癌｜食道癌8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

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食道癌｜預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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