校園動態︱全港首個校際「執垃圾比賽」　逾200中學生街頭清理垃圾

【南豐集團/校際執垃圾比賽/深水埗】沙灘「執垃圾」活動相信大家聽不少，但在街頭舉行「校際執垃圾比賽」倒是首次聽到！由南豐集團主辦、全港首個「校際執垃圾比賽世界盃」上周六（10日）在深水埗舉行，逾200名中學生化身清潔工人，一嘗炎熱天氣下在街頭清理垃圾的辛勞。主辦單位表示，勝出學生可獲得在暑假到集團實習的難得機會，並會檢討是次比賽成效，期望未來再次舉辦相關活動。

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執垃圾比賽︱各隊共執拾逾100公斤垃圾

是次別開生面的「校際執垃圾比賽」吸引各區12間中學，包括來自九龍真光中學、天主教伍華中學、樂善堂余近卿中學等，一共200多名學生、組成38支隊伍參與，活動當天他們在30度高溫下，變身街頭清潔工，穿梭深水埗鬧市展開一場緊張的比拼。參與的學生需自備環保袋及垃圾袋，在限時一小時內，走訪最多指定的8個檢查點執拾垃圾、可回收物品等，符合大會要求再累計相關的分數，最高分的隊伍、學校為之勝出。

學生們各出奇謀，執拾最多的一般及可回收垃圾，身體力行推動源頭減廢及回收，親身體驗前線清潔工人的辛勞，啟發同理心和環保意識。經過一小時比賽，各隊共拾獲108.7公斤垃圾、700多個金屬物料、膠樽及玻璃樽可回收物，最終由嶺南鍾榮光博士紀念中學的學生，以最高得分奪得全場總冠軍，天主教伍華中學及聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學則分別獲得全場總亞軍及季軍的榮譽。

聖公會諸聖中學校長許華英表示，今次派出20名中四學生參與，希望學生在比賽學習到的經驗，應用在地理及生命教育科，並向全校學生分享得著，「平日他們最多參與的可持續環保活動，可能是填色比賽，但能親身動手動腦去參與，今次是首次」。

學生們均認為，比賽的意義重大，除了花上一星期的小組討論比賽策略、執垃圾路線圖，更重要的是能認識社區、團隊合作的重要性。「比賽過程中，原來部分街道非常整潔，反而要四出搜索，仔細觀察才能找到垃圾，清潔工人真的功不可沒」。

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執垃圾比賽︱勝出者可獲南豐實習機會

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓接受TOPick訪問時表示，學生平日可「落手落腳」到社區執垃圾的機會不多，因此透過舉辦活動培養他們對減廢和廢物處理意識，體驗不同工種背後付出的努力。他說，賽前為學生提供6堂多元化體驗課程，讓學生與商界、環保團體、環保初創企業以及前線清潔工組織等交流，認識源頭減廢、循環再用、垃圾分類等環保知識，多角度了解「甚麼是可持續發展」，同時，鼓勵他們發揮創意設計有效清潔垃圾的工具，應用真實的環保實踐中。

今次比賽勝出的學生，除得到現金獎，亦可獲得暑假到南豐集團相關部門的體驗獎勵，或參觀相應單位了解運作，屬難能可貴的機會。

執垃圾比賽︱創意發明「執垃圾神器」

比賽另一亮點是，同場舉行學生創意設計「執垃圾神器」，學生可透過天馬行空的想像力及創意，運用設計思維及STEAM知識，利用回收物料製作實用的環保執垃圾工具，當中，製成品包括配備LED照明功能的模塊化掃把、特殊弧形可靈活旋轉的掃把頭、以膠樽製成活動轉軸的環保垃圾鏟等，充分展現年輕一代的創新思維。最後，亦由嶺南鍾榮光博士紀念中學獲得「最佳創意執垃圾神器」冠軍。

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