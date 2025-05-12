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Dear Jean演唱會｜Dear Jean成軍二十周年紅館開騷 　首場萬人合場掀回憶殺

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撰文： 文體藝Online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

Dear Jane《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱会展開序幕。

 【Dear Jean / MIRROR / Anson Lo /林生斌 】成軍二十載樂隊Dear Jane在昨晚（5月11日）於紅磡體育館舉行《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱會開鑼。

Dear Jean四子黃天翱（Tim）、吉他手翁厚樑（Howie）、低音吉他手伍漢邦（Jackal）和鼓手黎俊華（Nice）以《浮床》、《人類不宜飛行》、《銀河修理員》等金曲音樂答謝樂迷二十年不離不棄的支持，又適逢母情節，Dear Jane分別向家人溫情告白，溫馨場面令全場動容。

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Dear Jean｜全場大合唱掀回憶殺

演唱會以《浮床》揭開序幕，Tim一句歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂蕩」道盡對樂迷的感激，緊接著《多謝你自己》引發全場大合唱，歌詞「留十秒好好多謝最初的自己」呼應樂隊廿年堅持，瞬間掀起回憶殺。

Dear Jean以《最後一間唱片舖》《人類不宜飛行》《銀河修理員》等經典金曲熱血點燃全場，萬名觀衆自發站立，揮舞手機燈海齊聲合唱聲，震徹紅館。

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Dear Jean演唱會｜Dear Jane再添新成員

適逢母親節，鼓手Nice臨時「轉行」擔任主唱，向台下高喊「媽咪我愛你」，隊友Tim及Jackal亦齊齊向台下家人致意和表白，Howie更感性表示：「有些媽媽已不在身邊，但家人的愛永遠同在」，溫馨場面觸動人心。

Tim的太太楊洛婷帶同一對子女捧場，兒子Tristan帶着玩具小結他於台下整晚不停跟著爸爸瘋狂彈奏，令現場歌迷都不忍大讚Tristan好可愛，有型又有台風，彈得似模似樣、台風仲勁過Daddy，又笑指Dear Jane有多位新成員！

Tim兒子Tristan帶着玩具小結他整晚跟著爸爸瘋狂彈奏。

Dear Jean演唱會｜巨星好友力挺兼粉絲超狂應援

場内嘉賓星光熠熠，首場嘉賓星光熠熠，包括MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、林盛斌（Bob）一家、少爺占，以及《哀的美敦書》《人類不宜飛行》《銀河修理員》等經典MV主角柯煒林程人富阿冰等現身支持。

場外應援同樣熱烈，Dear Jane拜神儀式已吸引數百粉絲圍觀，後台更是被粉絲禮物「淹沒」，包括四子肖像包裝的限定版薯片、炸雞、漢堡包等，Tim笑言：「未開騷已食到變豬扒！」，更逐一試吃後帶回化妝間與隊友分享。

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Dear Jane 樂隊 吳冰 程人富 盧瀚霆 演唱會 娛樂行業

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