Dear Jean演唱會｜Dear Jean成軍二十周年紅館開騷 　首場萬人合場掀回憶殺

【Dear Jean / MIRROR / Anson Lo /林生斌 】成軍二十載樂隊Dear Jane在昨晚（5月11日）於紅磡體育館舉行《Dearest Dear Jane Live 2025》演唱會開鑼。

Dear Jean四子黃天翱（Tim）、吉他手翁厚樑（Howie）、低音吉他手伍漢邦（Jackal）和鼓手黎俊華（Nice）以《浮床》、《人類不宜飛行》、《銀河修理員》等金曲音樂答謝樂迷二十年不離不棄的支持，又適逢母情節，Dear Jane分別向家人溫情告白，溫馨場面令全場動容。

足球女將︱蘇皓兒拋下女神包袱表現獲讚 Chloe重現As One《Candy Ball》舞蹈：群眾壓力

Dear Jean｜全場大合唱掀回憶殺

演唱會以《浮床》揭開序幕，Tim一句歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂蕩」道盡對樂迷的感激，緊接著《多謝你自己》引發全場大合唱，歌詞「留十秒好好多謝最初的自己」呼應樂隊廿年堅持，瞬間掀起回憶殺。

Dear Jean以《最後一間唱片舖》《人類不宜飛行》《銀河修理員》等經典金曲熱血點燃全場，萬名觀衆自發站立，揮舞手機燈海齊聲合唱聲，震徹紅館。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Dear Jean演唱會｜Dear Jane再添新成員

適逢母親節，鼓手Nice臨時「轉行」擔任主唱，向台下高喊「媽咪我愛你」，隊友Tim及Jackal亦齊齊向台下家人致意和表白，Howie更感性表示：「有些媽媽已不在身邊，但家人的愛永遠同在」，溫馨場面觸動人心。

Tim的太太楊洛婷帶同一對子女捧場，兒子Tristan帶着玩具小結他於台下整晚不停跟著爸爸瘋狂彈奏，令現場歌迷都不忍大讚Tristan好可愛，有型又有台風，彈得似模似樣、台風仲勁過Daddy，又笑指Dear Jane有多位新成員！

▲ Tim兒子Tristan帶着玩具小結他整晚跟著爸爸瘋狂彈奏。

Dear Jean演唱會｜巨星好友力挺兼粉絲超狂應援

場内嘉賓星光熠熠，首場嘉賓星光熠熠，包括MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、林盛斌（Bob）一家、少爺占，以及《哀的美敦書》《人類不宜飛行》《銀河修理員》等經典MV主角柯煒林、程人富，阿冰等現身支持。

場外應援同樣熱烈，Dear Jane拜神儀式已吸引數百粉絲圍觀，後台更是被粉絲禮物「淹沒」，包括四子肖像包裝的限定版薯片、炸雞、漢堡包等，Tim笑言：「未開騷已食到變豬扒！」，更逐一試吃後帶回化妝間與隊友分享。

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】