新冠疫情｜新冠陽性比率創一年新高　孔繁毅料疫情高峰期將維持3至4個月

本港正處於新冠疫情高峰期，截至5月3日的過去一周新冠陽性檢測比率創近一年新高。有專家預計，今次新冠高峰期將維持3至4個月，個案數字將在兩周內見頂，並在最高峰後再延續6至8周，新冠公共健康關注組呼籲高危人群及早接種疫苗提升保護力。

根據衞生防護中心的監測數據，本港呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率由3月16日至22日一周的1.71%，急升至4月27日至5月3日一周的11.42%，創近52周新高。截至本月3日，自大流行結束後累計因新冠相關死亡的個案達1,430宗。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示，現時本港主流變異病毒株為XDV 及 JN.1 後代譜系，均具有較高免疫逃脫能力，增加重複感染機會。

他指出，雖然變種病毒可能對健康人士只造成輕微症狀，容易令人掉以輕心,但仍有機會傳播給社區的高危人士，並可能導致重症、誘發併發症，殺傷力不容忽視。

孔繁毅相信，本次新冠高峰期的輕症個案會較上個高峰期多，因健康人士感染後病症輕微，或未清楚自己是否感染，建議進行快測，以確認是否感染新冠。

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