早餐陷阱｜揀錯早餐隨時越食越肥！　醫生列4大「地雷早餐」豆漿都上榜

【早餐/ 早餐地雷/ 糖分/ 血糖/ 脂肪】早餐可謂是一天中最重要的一餐，因此在選擇食物上要更加謹慎。有醫生就強調，早餐要吃得對、吃得均衡，才能達到有效燃脂的效果，並列出4大「早餐地雷」，當中連大熱飲品豆漿亦上榜。



台灣減重可蕭捷健近日在其個人YouTube頻道發布影片，分享「4大常見的早餐地雷」，許多看似沒問題的早餐，其實都是熱量炸彈。

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1. 含糖飲品

蕭捷健指出，含糖豆漿、奶茶等熱門早餐飲品看似有營養，實則糖分過高；一杯含糖豆漿的糖分便超過10克，會直接導致血糖飆升，且喝完沒多久又會覺得餓。而早餐店的奶茶更是「糖分炸彈」，糖分極高之餘，還附帶滿滿的脂肪。

2. 高油高澱粉炸物

香氣撲鼻的蔥油餅、燒餅油炸鬼也是不少人的早餐選擇，但這些食物的熱量卻高得嚇人。一片蔥油餅的熱量便高達350大卡，如再加上油炸鬼，總熱量有可能直接飆破500大卡。此外，蛋餅表層的酥皮其實含有滿滿的飽和脂肪，熱量亦和炸物不相上下，多吃不利於健康。

3. 「甜品型」早餐

這一類早餐的例子有煉奶吐司，以及加了糖漿的鬆餅等。煉奶是高度濃縮的糖分與脂肪來源，一片吐司的含糖量便已可以超過20克，容易導致血糖大起大落、劇烈波動，並促進脂肪囤積。

4. 高糖分水果與果汁

雖然水果對健康有益，但高糖分水果如芒果、菠蘿等若攝取過量，也可能導致血糖快速上升，破壞減脂進度。至於果汁類，如蘋果汁、橙汁等，通常在製作過程中都去掉了纖維，只保留糖分，因此更容易造成血糖上升，建議民眾應適量飲用。

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那麼，選擇早餐時又該如何「避雷」？蕭捷健就提出以下3項建議，供大家參考。

1. 選擇無糖飲品

將早餐飲品從含糖飲品改為無糖的豆漿、茶或者黑咖啡

2. 拒絕炸物

避免油炸類早餐，盡量食用水煮、蒸煮的食物。

3. 加入蛋白質／膳食纖維

早餐搭配蛋白質及蔬果，能夠幫助維持血糖更加穩定，飽足感更持久。

更多相關報道：早餐推介｜醫生親證早餐「吃4種食物」增強記憶力 籲1種食物要少吃

同場加映｜早餐吃4種食物增強記憶力

蕭捷健曾在其Facebook專頁發文，分享他最近習慣吃的早餐，表示增強記憶力的早餐應包括核桃、夏威夷果仁、黑巧克力和蛋白質這4種食物，而他也親證最近這樣吃之後，記憶力有所改善。

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蕭捷健指出，根據2023年荷蘭的一項研究發現，平均65歲的長者每天攝取60克的混合堅果（含15克核桃），經過16周後，發現大腦血流量增強，詞語記憶力測驗提升了16%，認知功能也有所改善。

他續指，來自義大利的研究也顯示，平均73歲的長者每日攝取可可黃烷醇後，不僅工作記憶和反應速度提升，其認知功能的整體分數也提高，而且胰島素阻抗下降，血壓也降低，氧化壓力指標也減少。

蕭捷健進一步說明，核桃和夏威夷果仁是富含Omega-3不飽和脂肪酸的堅果，而杏仁幾乎不含Omega-3，都是Omega-6。他提醒，若過量食用杏仁容易導致嘴破和發炎，並指出有些人喜愛杏仁奶，但市面上也有核桃奶可供選擇。

致癌食物｜3類易致癌早餐食物

據日媒《週刊女性PRIME》報道，當地癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏指出，以下3種常見的早餐食物，如果經常進食恐增致癌風險：

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