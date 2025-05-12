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啟德體育園︱羅淑佩指體育園運作已開始上軌道　引述主辦單位和觀眾評價正面

港聞

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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文體旅局局長羅淑佩（前排右二）引述活動主辦單位和觀眾對均給予園區正面評價。（羅淑佩Facebook圖片）

啟德體育園由3月開幕至今運作兩個多月，已舉行多場演唱會和運動賽事，期間發生過「甩轆」事件。文體旅局局長羅淑佩在社交媒體表示，啟德體育園運作已開始上軌道，並引述主辦單位和觀眾評價正面。

羅淑佩昨晚「連踩兩場」，先後出席啟德體藝館舉行的歌唱比賽《中年好聲音3-登峯之戰》，擔任主禮嘉賓，之後到啟德主場館欣賞《五月天演唱會》。

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羅淑佩今（12日）在Facebook撰文指，「啟德體育園的運作已經開始上軌道，主辦單位和觀眾評價都正面」。她亦特別鼓勵不同主辦單位多使用這些新場地，為市民帶來更多精彩絕倫的表演盛宴。

她早前接受訪問，預告將有備受期待的歌手來港開騷，不過她「大賣關子」，稱由於主辦單位尚未公布，故未能公開。參考已公布資料，啟德主場館在5、6月將繼續有大型演唱會舉行，包括5月24及25日林俊傑的《JJ林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》香港站，以及6月27日至29日的周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》。

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