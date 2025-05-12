  • 25°C
香港時間：2025512日 (一) 20:17

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手媽媽｜麥明詩慶祝首個母親節　晒最新全家福B仔側面曝光

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

新手媽媽麥明詩剛過第一個母親節。（取圖自麥明詩IG）

麥明詩/盛勁為/新手爸媽】少年不識雙親意，養兒方知父母恩！十優港姐麥明詩（Louisa）剛榮升新手媽媽不久，昨日（11日）迎來第一個屬於自己的母親節，獲得老公盛勁為送上超大紮花束，更意外曝光愛兒的側面容貌！而麥明詩在這個特別的日子更感觸良多，「體會到做媽媽真係不容易。」

最新影片推介︰

童學園
尖子培育｜香港網球一哥黃澤林育成秘笈　校長爸爸願放手：別怕孩子撞板

3月21日，麥明詩於個人專頁平台Instagram（IG）宣佈生子，但期間一直未曝光兒子的樣貌及名字。昨天是麥明詩成為媽媽後的第一個母親節，所以她特意發帖文紀念這個義意重大的日子。從照片可見，麥明詩十分享受與兒子的甜蜜時光，見她雙手輕捧愛兒的頭及頸部、並與之相視而笑，而旁邊更有一大紮紫系的花束，整個畫面非常溫馨、有愛。

雖然花束是由老公盛勁為代為送上的，但麥明詩亦深深地沉醉在愛兒送上的「第一份禮物」，甜蜜道，

多謝你送花同我慶祝我第一個母親節，仲送咗紮花嘅size大過你自己人仔。點知你送送吓就唔記得咗自己送緊花，狂嗌要飲奶。

點擊圖片放大
+3
+2

麥明詩第一個母親節｜曝光愛兒側面容貌

而另一張相片，則是拍到麥明詩手執奶瓶餵奶的畫面，雖然「盛小B」未有面向鏡頭，但可見孩子頂著一頭濃密及黑黝的頭髮、纖長的眼睫毛，此外更看到他擁有「米芝蓮」手臂，相信他的營養吸收得不錯。

除了享受初為人母的喜悅外，因為經歷過生產的痛楚，麥明詩更從中體會到擔上「母親」一角的不容易，於是更貼上一張一家六口出海慶祝的全家福照片，並藉此隔空向麥母傳達愛意，

養兒方知父母恩，我都慢慢體會到做媽媽真係不容易。thank you 媽咪 @makhosiukuen ，母親節快樂，and happy birthday too！

  • 3月21日，麥明詩於個人專頁平台Instagram（IG）宣佈生子，但期間一直未曝光兒子的樣貌及名字。（取圖自麥明詩IG）

    • 點擊圖片放大
    +4
    +3

    麥明詩第一個母親節｜懷孕期間備受關注

    麥明詩去年3月與機師盛勁為結婚，6月去馬爾代夫度蜜月即「造人成功」。「十優港姐」麥明詩自懷孕後都備受關注，身形嬌小的她佗住巨肚出席不少活動，雖然不少照片面露倦容，但仍相當有活力，而且愈佗愈靚，一點都沒有受到佗B影響而皮膚變差。

    今年1月，為迎接新生命降臨，準爸爸盛勁為於外傭招聘網發帖文聘請女傭，為湊B做足準備，而盛勁為更親自回覆有興趣者的留言。

    盛勁為列出對應徵者的要求，包括具照顧初生嬰兒經驗、合約期至少兩年、周六休假以及有團體合作精神。他更曝光住址為大角咀，住所單位面積為900多呎，當中受聘外傭可擁獨立房間，盛生這位僱主更以「隨和與靈活變通」來形容自己。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

    麥明詩第一個母親節｜入住月子中心

    生產後，麥明詩入住有近20年的專業母嬰護理經驗的「天恩月子中心」，體驗為期26天的產後護理服務。麥明詩對此透露，

    初為人母既緊張又充滿期待。我認為媽媽保持身心靈健康非常重要，只有身體和情緒都得到復原，才能走更遠的路，給BB最好的成長環境。

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
    11:49 2025/03/12
    新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
    新手媽媽｜麥明詩榮升媽咪晒一家三口合照　與盛勁為手拖手報喜：爸媽會與你一起成長
    17:56 2025/03/21
    新手媽媽｜麥明詩榮升媽咪晒一家三口合照　與盛勁為手拖手報喜：爸媽會與你一起成長
    新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
    19:10 2025/03/24
    新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
    榮升婆婆｜麥明詩母親曬三代同堂全家福　「十優媽媽」Louisa產後狀態曝光
    20:01 2025/03/28
    榮升婆婆｜麥明詩母親曬三代同堂全家福　「十優媽媽」Louisa產後狀態曝光
    星二代︱陳奕迅一家遊日20歲康堤長成氣質長腿美女 中小學讀女拔手球隊精英
    13:13 2025/05/02
    星二代︱陳奕迅一家遊日20歲康堤長成氣質長腿美女 中小學讀女拔手球隊精英
    新手爸媽｜麥明詩坐完月首晒抱B照素顏氣息極佳　1動作證已適應做媽媽盛勁為樂做湊仔公
    14:43 2025/05/02
    新手爸媽｜麥明詩坐完月首晒抱B照素顏氣息極佳　1動作證已適應做媽媽盛勁為樂做湊仔公

    你可能感興趣

    新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
    11:49 2025/03/12
    新手媽媽｜麥明詩懷孕近9個月　網民憑1身體變化推測BB性別
    新手媽媽｜麥明詩榮升媽咪晒一家三口合照　與盛勁為手拖手報喜：爸媽會與你一起成長
    17:56 2025/03/21
    新手媽媽｜麥明詩榮升媽咪晒一家三口合照　與盛勁為手拖手報喜：爸媽會與你一起成長
    新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
    19:10 2025/03/24
    新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
    麥明詩 夫妻之道 正能量 演員 盛勁為 結婚 懷孕 香港小姐 畢業 失業

    最高瀏覽

    中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
    中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
    悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
    悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
    中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
    中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
    香港小姐︱34歲女藝人離開TVB兩個月宣布訂婚　 西班牙懸崖峭壁上接受男友求婚
    香港小姐︱34歲女藝人離開TVB兩個月宣布訂婚　 西班牙懸崖峭壁上接受男友求婚
    中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前
    中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前