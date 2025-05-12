新手媽媽｜麥明詩慶祝首個母親節　晒最新全家福B仔側面曝光

【麥明詩/盛勁為/新手爸媽】少年不識雙親意，養兒方知父母恩！十優港姐麥明詩（Louisa）剛榮升新手媽媽不久，昨日（11日）迎來第一個屬於自己的母親節，獲得老公盛勁為送上超大紮花束，更意外曝光愛兒的側面容貌！而麥明詩在這個特別的日子更感觸良多，「體會到做媽媽真係不容易。」

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3月21日，麥明詩於個人專頁平台Instagram（IG）宣佈生子，但期間一直未曝光兒子的樣貌及名字。昨天是麥明詩成為媽媽後的第一個母親節，所以她特意發帖文紀念這個義意重大的日子。從照片可見，麥明詩十分享受與兒子的甜蜜時光，見她雙手輕捧愛兒的頭及頸部、並與之相視而笑，而旁邊更有一大紮紫系的花束，整個畫面非常溫馨、有愛。

雖然花束是由老公盛勁為代為送上的，但麥明詩亦深深地沉醉在愛兒送上的「第一份禮物」，甜蜜道，

多謝你送花同我慶祝我第一個母親節，仲送咗紮花嘅size大過你自己人仔。點知你送送吓就唔記得咗自己送緊花，狂嗌要飲奶。

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麥明詩第一個母親節｜曝光愛兒側面容貌

而另一張相片，則是拍到麥明詩手執奶瓶餵奶的畫面，雖然「盛小B」未有面向鏡頭，但可見孩子頂著一頭濃密及黑黝的頭髮、纖長的眼睫毛，此外更看到他擁有「米芝蓮」手臂，相信他的營養吸收得不錯。

除了享受初為人母的喜悅外，因為經歷過生產的痛楚，麥明詩更從中體會到擔上「母親」一角的不容易，於是更貼上一張一家六口出海慶祝的全家福照片，並藉此隔空向麥母傳達愛意，

養兒方知父母恩，我都慢慢體會到做媽媽真係不容易。thank you 媽咪 @makhosiukuen ，母親節快樂，and happy birthday too！

▲ 3月21日，麥明詩於個人專頁平台Instagram（IG）宣佈生子，但期間一直未曝光兒子的樣貌及名字。（取圖自麥明詩IG） ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

麥明詩第一個母親節｜懷孕期間備受關注

麥明詩去年3月與機師盛勁為結婚，6月去馬爾代夫度蜜月即「造人成功」。「十優港姐」麥明詩自懷孕後都備受關注，身形嬌小的她佗住巨肚出席不少活動，雖然不少照片面露倦容，但仍相當有活力，而且愈佗愈靚，一點都沒有受到佗B影響而皮膚變差。

今年1月，為迎接新生命降臨，準爸爸盛勁為於外傭招聘網發帖文聘請女傭，為湊B做足準備，而盛勁為更親自回覆有興趣者的留言。

盛勁為列出對應徵者的要求，包括具照顧初生嬰兒經驗、合約期至少兩年、周六休假以及有團體合作精神。他更曝光住址為大角咀，住所單位面積為900多呎，當中受聘外傭可擁獨立房間，盛生這位僱主更以「隨和與靈活變通」來形容自己。

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麥明詩第一個母親節｜入住月子中心

生產後，麥明詩入住有近20年的專業母嬰護理經驗的「天恩月子中心」，體驗為期26天的產後護理服務。麥明詩對此透露，

初為人母既緊張又充滿期待。我認為媽媽保持身心靈健康非常重要，只有身體和情緒都得到復原，才能走更遠的路，給BB最好的成長環境。

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