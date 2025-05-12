學生精神健康｜調查指逾四成高中生呈抑鬱或焦慮症狀　社聯倡紓壓由家長教師「放過自己」做起

學生精神健康問題備受社會關注，有調查發現逾四成受訪高中生受抑鬱或焦慮症狀困擾。社會服務聯會認為，除了透過篩查和加強跨專業合作，亦要先減低教師和家長的焦慮，讓他們先「放過自己」，不用過份強調文憑試的重要性。

兩成學生壓力指數達10分

社聯在2月中至4月中以問卷訪問1,017名中五至中六學生，當中72.7%學生為中五學生。調查發現，有41.9%受訪學生均出現抑鬱或焦慮症狀，同時出現兩種症狀的則有24%。至於壓力指數方面，平均為7.4分，更有20.9%學生壓力指數達滿分10分，反映中學文憑試（DSE）壓力愈大，心理困擾愈嚴重，上述現象在女學生身上較明顯。

社聯指出，學生的心理困擾原因主要包括競爭感上升、執著心態，以及希望感削弱。社聯總主任（兒童及青少年服務）姚潔玲解釋，競爭感意指享受與他人競爭和渴望勝過他人的心態，而調查發現有達六成受訪學生表示，感覺經常與他人競爭，更有七成學生表示，要勝過他人是重要的。執著心態方面，有四成學生表示，未能放下過去的遺憾和不滿情緒。調查亦發現，心理困擾愈嚴重的學生，愈擔心家人對求助的有負面看法，繼而不願意求助。

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學生憂求助帶來負面標籤

社聯業務總監黃健偉指出，目前對於心理支援有負面標籤，導致學生對於求助感卻步，認為需要透過跨專業合作處理。他舉例，社工可與中醫、家庭醫生合作，由學生精神壓力的表徵，例如失眠等開始處理。他又指出，調查顯示中五和中六生壓力程度相近，認為支援應該從中五開始做起。

他又認為，紓緩學生的精神健康問題亦要從家長和教師做起，建議他們「放過」學生，避免學生長期處於高競爭和執著的狀態中，同時亦建議政府，在設計青少年精神健康相關政策的服務時，亦要涵蓋對家長和教師的支援，又建議僱主為員工的心理健康提供支援計劃。黃健偉表示，期望家長和教師要認識自己的焦慮會影響學生，並學習改變思維方式，例如避免視文憑試為「一試定生死」。

學生稱勿再呼加油因「無油可加」 社聯：要避免一味鼓勵

被問到學校和社福機構是否應多做篩查，找出有不同程度心理支援需要的學生，從而應對有精神健康需要的學生不願求助的問題，姚潔玲表示，相信目前有不少學校和社福機構都有在學校進行篩查，但指目前學生壓力源頭之一，是家長和教師無形間帶來的壓力，例如一味鼓勵學生、過度強調文憑試的重要性，「老師和家長都要先放過自己，不用每天都強調文憑試很重要。」

她舉例，曾有學生反映不希望聽到有人向自己說「加油」，「因為自己已無油可加」。

社聯行政總裁陳文宜形容，目前學生的精神健康狀況令人憂心，又提到文憑試將在7月放榜，學生難免更憂心，期望家長能幫助子女度過。

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