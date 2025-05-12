絲打圍爐︱袁詠儀兒子曾被認為有自閉症　靚靚憶魔童曾要求換媽咪：聽完傷心

【袁詠儀 / 影后 / 張智霖 / 張慕童】影后袁詠儀（靚靚）為宣傳主演電影《OMG！阿媽有喜》，在日前與新片拍檔黃潔琪（Miko）齊上YouTube節目《絲打圍爐》接受視后唐詩詠及「娟姐」練美娟訪問，當中談到與兒子張慕童（魔童）的相處。

出身於警察世家的袁詠儀表示，從小到大生活都很有紀律，同時更直言自己是「一言堂」，結果有段時間與兒子魔童關係很差，甚至出現抗拒，結果兒子曾向張智霖（Chilam）提出要求換「換一個媽媽」。

袁詠儀回憶當年，無奈地說：「佢當時大約6、7歲，聽完我真係有啲傷心，但我老公即刻話﹕『冇關係，聽日我做壞人，你做好人就冇事喇。』」不過靚靚苦笑說：「但佢從來冇做過壞人，壞人又係我。」她也漸知道長此下去只會令母子關係愈來愈惡劣，稱：「我只好學我老公同佢溝通，溝通好緊要。」

阿媽有喜︱袁詠儀演意外懷孕高齡產婦 阿靚獨腳傷感戲騷影后級功力

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絲打圍爐︱袁詠儀修補母子關係

其實袁詠儀曾表示因為她要求嚴格又主觀，總希望兒子依她的方式去做，直至兒子上堂無法集中兼騷擾同學，校方認為張慕童「過活症」或「自閉症」，要求袁詠儀帶兒子求醫，經過醫生診斷，袁詠儀終終發現問題是自己太自我中心，令兒子壓力太大因此令魔童行為及情緒出現問題。

由此，她明白到父母不一定是對，要學懂聆聽兒子的想法，於是努力修補母子關係，現在母子相處如朋友。

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