  • 27°C
香港時間：2025513日 (二) 11:15

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病｜75歲醫生曾患糖尿病改變1個飲食習慣　23年毋須服藥逆轉病情

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

【糖尿病／飲食習慣／抗衰老】如何有效控制糖尿病？日本一名醫生平時注重健康且愛好運動，卻在52歲時確診糖尿病。後來，他改變1個飲食習慣，過去23年都毋須服藥。如今75歲的他不僅成功逆轉糖尿病，更保持驚人年輕狀態，閱讀無需配戴老花眼鏡、牙齒完整無缺，身體機能猶如年輕人。

根據日媒《PRESIDENT Online》報道，現年75歲的日本京都高雄醫院理事長江部康二分享，在52歲時確診患糖尿病。雖然當時他每週定期打網球、健身，在飲食上也限制攝取肉類和脂肪，但體重卻仍然上升，出現大肚腩，且病情仍未有改善。

江部醫生後來發現，自己罹患糖尿病的原因，與嗜好吃米飯及飲酒的習慣有關。他日常習慣吃大量糙米與白米，幾乎不吃麵包及小麥製品，40歲過後幾乎每晚飲用純米大吟釀和啤酒。40歲後就出現餐後高血糖問題，經過10年發展成糖尿病。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜47歲李珊珊復出身型改變曾被嘲「$30都唔值」　勇抗驚恐症無懼容貌轉變

糖尿病｜毋須服藥逆轉病情 身體機能猶如年輕人

確診糖尿病後，江部醫生立即實行「超級低碳水化合物飲食法」，嚴格控制攝取碳水化合物，不僅幫助他穩定血糖，更帶來許多抗老化與保健功效。現年75歲的他，身體狀態獲得顯著成效：

  • 血糖控制：糖化血紅素穩定維持在5.5-5.9%理想範圍
  • 身體狀況：血壓正常（120-135/70-85mmHg）、不需服用降血壓藥物
  • 抗老表現：牙齒健康無缺、視力清晰可駕駛、聽力正常、無夜尿困擾
  • 運動能力：持續打網球40年從未感到關節疼痛  

糖尿病｜嚴格控糖10大原則

江部醫生指出，根據美國糖尿病協會的數據顯示，在三大營養素當中，僅有碳水化合物會直接導致血糖值上升，蛋白質與脂肪則不會。他所採用的「超級低碳水化合物飲食法」比普通低碳飲食更為嚴苛。

點擊圖片放大
+9
+8

1. 每餐攝取碳水化合物嚴格控制在20g或以下

2. 以蛋白質（佔32%）和健康脂肪（佔56%）為主要營養來源

3. 一日三餐中剔除主食，包括：米飯、麵條、麵包等主食及馬鈴薯等，如果必須吃主食，請只吃少量

4. 飲品只選擇水、茶、麥茶、焙茶等零卡路里飲品，避免飲果汁和汽水

5. 選擇低碳蔬菜、海藻和菇類，避免吃或少吃水果

6. 烹飪使用橄欖油、魚油（EPA、DHA）

7. 可適量食用無糖蛋黃醬、牛油

8. 酒類僅限蒸餾酒（如燒酒、威士忌），適量飲用葡萄酒，避免飲用啤酒、清酒等釀造酒

9. 零食以芝士和堅果為主，避免甜食和果乾

10. 優先選擇無人工添加劑的食物

糖尿病｜「超級低碳水化合物飲食法」循序漸進3階段

江部醫生表示，「超級低碳水化合物飲食法」效果良好，但若一開始就嚴格執行，可能難以持續，建議採取循序漸進的方式，逐步提高難度。初步適應減少碳水化合物的飲食約需1至2個月，3至6個月後便能完全習慣，並會發現自己不再像以往那樣渴望糖。他建議可分階段實施：

1. 初階版：晚餐不吃主食，早午餐可少量攝取（40-50g碳水化合物）

2. 標準版：每日早餐或午餐，僅一餐含少量主食（40-50g碳水化合物），晚餐無主食

3. 嚴格版：三餐不吃主食，每餐碳水化合物控制在20g以下

糖尿病｜3類人士不適合低碳水化合物飲食法

江部醫生提醒，採用低碳水化合物飲食能讓血糖水平迅速改善，但正在服用口服降血糖藥或注射胰島素的糖尿病患者，可能會有低血糖的風險，因此務必先諮詢醫生。此外，以下3類人士不適合此飲食法：

  • 患有胰臟炎、肝硬化、脂肪酸代謝障礙者
  • 慢性腎病患者
  • 糖尿病腎病變患者

同場加映｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

點擊圖片放大
+5
+4

糖尿病先兆｜糖尿病8大症狀

點擊圖片放大
+8
+7

資料來源：《PRESIDENT Online》

更多相關內容：

糖尿病｜女子糖尿病纏身30年　醫生揭2類水果是元兇　靠這招1個月逆轉病情

糖尿病飲食丨醫生揭「1類食物」吃起來不甜　多吃卻增患糖尿病風險

糖尿病飲食｜1日1隻雞蛋增患糖尿病風險14%？研究揭這些人最高危　醫生拆解致病關鍵

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

護心水果｜營養學醫生最愛吃「這2種水果」　護心增強免疫力穩定血糖
15:50 2025/04/03
護心水果｜營養學醫生最愛吃「這2種水果」　護心增強免疫力穩定血糖
早餐陷阱｜1種飲品恐致45種病纏身 醫揭早餐超過1個鐘數再吃 糖尿病風險激增59%
17:01 2025/04/29
早餐陷阱｜1種飲品恐致45種病纏身 醫揭早餐超過1個鐘數再吃 糖尿病風險激增59%
飲食陷阱｜1類天然飲品竟是「肝臟殺手」　醫揭比酒精更毒：長期飲可致糖尿病
18:04 2025/05/09
飲食陷阱｜1類天然飲品竟是「肝臟殺手」　醫揭比酒精更毒：長期飲可致糖尿病

你可能感興趣

護心水果｜營養學醫生最愛吃「這2種水果」　護心增強免疫力穩定血糖
15:50 2025/04/03
護心水果｜營養學醫生最愛吃「這2種水果」　護心增強免疫力穩定血糖
早餐陷阱｜1種飲品恐致45種病纏身 醫揭早餐超過1個鐘數再吃 糖尿病風險激增59%
17:01 2025/04/29
早餐陷阱｜1種飲品恐致45種病纏身 醫揭早餐超過1個鐘數再吃 糖尿病風險激增59%
飲食陷阱｜1類天然飲品竟是「肝臟殺手」　醫揭比酒精更毒：長期飲可致糖尿病
18:04 2025/05/09
飲食陷阱｜1類天然飲品竟是「肝臟殺手」　醫揭比酒精更毒：長期飲可致糖尿病
健康問題 糖尿病 減肥 網絡熱話 養生 運動 醫生 運動 日本 糖分

最高瀏覽

悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思