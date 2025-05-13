糖尿病｜75歲醫生曾患糖尿病改變1個飲食習慣　23年毋須服藥逆轉病情

【糖尿病／飲食習慣／抗衰老】如何有效控制糖尿病？日本一名醫生平時注重健康且愛好運動，卻在52歲時確診糖尿病。後來，他改變1個飲食習慣，過去23年都毋須服藥。如今75歲的他不僅成功逆轉糖尿病，更保持驚人年輕狀態，閱讀無需配戴老花眼鏡、牙齒完整無缺，身體機能猶如年輕人。

根據日媒《PRESIDENT Online》報道，現年75歲的日本京都高雄醫院理事長江部康二分享，在52歲時確診患糖尿病。雖然當時他每週定期打網球、健身，在飲食上也限制攝取肉類和脂肪，但體重卻仍然上升，出現大肚腩，且病情仍未有改善。

江部醫生後來發現，自己罹患糖尿病的原因，與嗜好吃米飯及飲酒的習慣有關。他日常習慣吃大量糙米與白米，幾乎不吃麵包及小麥製品，40歲過後幾乎每晚飲用純米大吟釀和啤酒。40歲後就出現餐後高血糖問題，經過10年發展成糖尿病。

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糖尿病｜毋須服藥逆轉病情 身體機能猶如年輕人

確診糖尿病後，江部醫生立即實行「超級低碳水化合物飲食法」，嚴格控制攝取碳水化合物，不僅幫助他穩定血糖，更帶來許多抗老化與保健功效。現年75歲的他，身體狀態獲得顯著成效：

血糖控制： 糖化血紅素穩定維持在5.5-5.9%理想範圍

糖化血紅素穩定維持在5.5-5.9%理想範圍 身體狀況： 血壓正常（120-135/70-85mmHg）、不需服用降血壓藥物

血壓正常（120-135/70-85mmHg）、不需服用降血壓藥物 抗老表現： 牙齒健康無缺、視力清晰可駕駛、聽力正常、無夜尿困擾

牙齒健康無缺、視力清晰可駕駛、聽力正常、無夜尿困擾 運動能力：持續打網球40年從未感到關節疼痛

糖尿病｜嚴格控糖10大原則

江部醫生指出，根據美國糖尿病協會的數據顯示，在三大營養素當中，僅有碳水化合物會直接導致血糖值上升，蛋白質與脂肪則不會。他所採用的「超級低碳水化合物飲食法」比普通低碳飲食更為嚴苛。

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1. 每餐攝取碳水化合物嚴格控制在20g或以下

2. 以蛋白質（佔32%）和健康脂肪（佔56%）為主要營養來源

3. 一日三餐中剔除主食，包括：米飯、麵條、麵包等主食及馬鈴薯等，如果必須吃主食，請只吃少量

4. 飲品只選擇水、茶、麥茶、焙茶等零卡路里飲品，避免飲果汁和汽水

5. 選擇低碳蔬菜、海藻和菇類，避免吃或少吃水果

6. 烹飪使用橄欖油、魚油（EPA、DHA）

7. 可適量食用無糖蛋黃醬、牛油

8. 酒類僅限蒸餾酒（如燒酒、威士忌），適量飲用葡萄酒，避免飲用啤酒、清酒等釀造酒

9. 零食以芝士和堅果為主，避免甜食和果乾

10. 優先選擇無人工添加劑的食物

糖尿病｜「超級低碳水化合物飲食法」循序漸進3階段

江部醫生表示，「超級低碳水化合物飲食法」效果良好，但若一開始就嚴格執行，可能難以持續，建議採取循序漸進的方式，逐步提高難度。初步適應減少碳水化合物的飲食約需1至2個月，3至6個月後便能完全習慣，並會發現自己不再像以往那樣渴望糖。他建議可分階段實施：

1. 初階版：晚餐不吃主食，早午餐可少量攝取（40-50g碳水化合物）

2. 標準版：每日早餐或午餐，僅一餐含少量主食（40-50g碳水化合物），晚餐無主食

3. 嚴格版：三餐不吃主食，每餐碳水化合物控制在20g以下

糖尿病｜3類人士不適合低碳水化合物飲食法

江部醫生提醒，採用低碳水化合物飲食能讓血糖水平迅速改善，但正在服用口服降血糖藥或注射胰島素的糖尿病患者，可能會有低血糖的風險，因此務必先諮詢醫生。此外，以下3類人士不適合此飲食法：

患有胰臟炎、肝硬化、脂肪酸代謝障礙者

慢性腎病患者

糖尿病腎病變患者

同場加映｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

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糖尿病先兆｜糖尿病8大症狀

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資料來源：《PRESIDENT Online》

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