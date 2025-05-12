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自助餐優惠｜美利酒店自助餐一連7日搶購買一送一　嘆蟹腳+鮑魚+北京填鴨+烤原隻龍蝦

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

位於金鐘紅棉道的美利酒店半自助晚餐推出買一送一優惠，大受歡迎的海鮮、燒烤等亦一應俱全。

【優惠著數/自助餐/買一送一】自助餐優惠又來了！位於金鐘紅棉道的美利酒店半自助晚餐推出買一送一優惠，大受歡迎的海鮮、燒烤等亦一應俱全，一家大細除了可以吃到飽，更可藉此拍下唯美的照片，因為酒店入口旁便有一棵極珍貴的古樹「節果決明」相伴在旁，是值得一去的打卡聖地。立即睇下的訂購詳情！

酒店入口旁便有一棵極珍貴的古樹「節果決明」相伴在旁，是值得一去的打卡聖地。（取圖自kkday）

香港美利酒店Garden Lounge的半自助晚餐，食客可於海鮮自助吧盡情享用時令美饌、冰鎮海鮮及精緻冷盤，包括有鮑魚、蟹腳、青口、生蠔、蜆、帶子、亞洲風味沙律及凍盤；精選燒烤方面，則有牛肋骨及烤羊架、北京填鴨；然後，來到分享菜式，則有是拉差辣椒醬烤雞串、炸軟殼蟹配咖喱汁、日式清酒煮蜆、蒜蓉牛油烤大頭蝦。

主菜方面，每位食客可從中選擇一款，包括烤安格斯肉眼牛排、清蒸鱸魚、雲南野菌米型麵、烤原隻加拿大龍蝦（＋$128）；甜品方面當然是很多人期待的一環，Garden Lounge在甜品自助區提供了繽紛的蛋糕。

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美利酒店半自助晚餐買一送一｜一連七日搶購

由5月13日起至5月19日，可於KKday網上搶購買一送一優惠，而用餐的日期則是適用於2025年5月14日至6月30日（6月14及15日除外）。

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美利酒店半自助晚餐買一送一｜海鮮半自助晚餐

價錢：$958/2位，平均$479/位（原價$1,916/2位）

日期：2025年5月14日至6月30日（6月14及15日除外）

時間：晚上6時至10時

美利酒店半自助晚餐買一送一｜海鮮半自助晚餐＋酒水任飲

價錢：$1,316/2位，平均$658/位（原價$2,631/2位）

日期：2025年5月14日至6月30日（6月14及15日除外）

時間：晚上6時至10時

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