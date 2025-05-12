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建築機械人｜何永賢：油漆機械人助施工效率提升逾50%　料至2027年逾50公屋項目採用建築機械人

港聞

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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何永賢：油漆機械人助施工效率提升逾50%，料至2027年逾50公屋項目採用建築機械人。

房屋局今日（12日）舉辦「房屋建築機械人——油漆大師比拼賽x武林大會」，促進行業技術落地。當局指，目前已有超過20個公屋發展項目採用建築機械人系統, 預計到2027年會有另外30個公屋項目加入採用。

房屋局局長何永賢在活動開幕典禮上表示，去年《施政報告》指出有關建築機械人應用的項目指標，房委會會在合約標書中明確規定可使用建築機械人的工序部分，以提升工地安全和建造效率。使用建築機械人不僅能進一步提升作業效率和質量，更可為前線工人提供更安全和健康的工作環境，提升產業技術層次及專業形象，增強對青年專業人才的吸引力。

何永賢指，在一個公屋項目中，使用油漆機械人輔助系統可以將室內油漆施工效率提升50%以上，並改善施工品質。以一個標準層有24個單位之公營房屋項目爲例，傳統施工方式需配置8名專業技術工人進行牆面處理作業，引進機械人輔助系統後，僅需兩名操作人員即可完成相同工作量。

目前已有超過20個公屋發展項目採用建築機械人系統。（資料圖片）

建築機械人｜房委預料機械人將漸趨成熟

房委會預視機械人會漸趨成熟，在標書加入使用機械人要求，以穩定而龐大房屋工程量及多元的場景，吸引內地機械人公司在公營房屋項目陸續使用。其間房委會主動搜尋及驗證使用機械人、因地制宜對接業界所需，將成功案例推廣宣傳，扮演好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。這些機械人公司之後亦決定在香港拓展業務，以香港為跳板進軍新加坡、中東和歐洲市場，希望未來有更多創科企業落戶香港，進一步推動香港創科生態圈蓬勃發展。

除合約規定外，房委會將繼續透過政府「建造業創新及科技基金」擴大對承建商採用建築機械人之補助範圍，雙管齊下推動業界廣泛採用這些創新技術，建立人機協作的新型建屋模式。

「房屋建築機械人——武林大會」上展示6款有潛力應用於建造公營房屋的機械人，包括紮鐵機械人、地磚鋪貼機械人、鐵器切割機械人、6米高三合一牆面處理機械人、混凝土內牆面打磨機械人及室內測量掃描無人機。這些機械人的現場操作示範，讓承建商了解相關創新建築科技的最新發展，有助推動業界多加應用，進一步推動相關產業發展。

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