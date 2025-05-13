減肥大作戰｜TVB小花曬210磅舊照　因1句話狂減90磅獲封「翻版苟芸慧」

【吳文懿/ 減肥/ TVB】一名TVB小花在近期播出的劇集中飾演肥妹，而戲外的她亦分別曬出自己重達210磅的舊照及近照，分享自己在1年多的時間內狂減90磅的心路歷程，更因瘦身有成而被網民封「翻版苟芸慧」。

吳文懿在近日播出的TVB劇集《虛擬情人》中飾演「心心公主」，劇中的她因肥胖外型而在現實世界受欺凌，轉而在網絡世界尋覓真愛，與朱敏瀚飾演的虛擬情人Adam展開奇情故事，後來，她又因為失去Adam大受打擊、暴飲暴食。據悉，劇集於2年多前拍攝，而當時的吳文懿身形亦較為圓潤。

她近日就在社交平台Instagram發文，上載一張舊照以及在健身房的近照，表示有不少網民好奇她當初是否刻意為角色增肥；對此她就解釋，其實自己本身就是肥妹，劇中已非最肥的時期，又表示自己體重最高峰時超過210磅，更一度在外出購物時被當成爸爸的太太。

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她在帖文中憶述，自己當初因為一句「減肥一定係潛力股」而決心減肥，從其近照可見，她的身形與體重高峰時期已相差甚遠，明顯瘦身有成；而她早前接受媒體訪問時亦曾透露自己在1年多時間內減去90磅，不過距離目標仍相差20磅，還需要繼續努力。

不少人好奇吳文懿如何減肥，她就表示自己目前是單純靠飲食控制及做運動，再加上時間堅持，並坦言「其實已經好有回報」。由於帖文引起不少迴響，她也承諾之後會詳細分享自己的減肥方法。對於減肥前後的改變，她就指感覺到自己的動作變得靈活，亦沒那麼容易喘氣和出汗。另有網民問她，有否遇過一些男人以前嫌棄她，現在反過來讚她「好正」，對此她就回應：

坦白講，嗰時都真係冇男仔鍾意，嫌棄我都有，無論男女，但係我有好錫我嘅屋企人，所以又冇真係好唔開心，即使而家我瘦咗，我屋企人成日都話我嗰時最得意。

此外，不少網民大讚吳文懿減肥後靚女，彷彿變了第二個人，更封她為「翻版苟芸慧」。對於這個稱號，她就表示十分感謝，因為自己也覺得苟芸慧好靚，希望身形能像對方那樣Fit。

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同場加映｜「碳水循環法」減肥免反彈

台灣減重醫生蕭捷健曾在其Facebook專頁分享，建議諮詢減肥的個案採用「碳水循環法」，即休息日低碳、運動日高碳，再配合超慢跑，讓身體保持代謝彈性，避免復胖。

為何減肥期間要保留高碳日？蕭捷健解釋，長期極低碳水攝取，可能導致甲狀腺激素T3下降，代謝率隨之減慢。此外，當身體長時間缺乏澱粉，分解碳水化合物的酵素活性會降低。一旦恢復正常飲食時，身體容易將多餘碳水化合物迅速儲存為脂肪，造成體重反彈，又稱「報復性復胖」。

相反，適時補充碳水化合物，尤其在高強度運動前後，能有效補充肌肉中的糖原儲備，提升運動表現。有過往研究指出，長期低碳高脂飲食雖能促進脂肪燃燒，但可能降低運動效率，影響耐力。

而「碳水循環法」就可以解決身體長期缺乏澱粉質帶來的減肥副作用，詳細實行方法如下：

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低碳休息日

碳水化合物控制在每公斤體重1克

以蛋白質（如雞胸、魚肉）、蔬菜及健康油脂（如橄欖油、牛油果）為主

高碳運動日

碳水化合物提高至每公斤體重2克

配合15–20分鐘「超慢跑」，心率維持在可輕鬆說話的強度

恆定蛋白質與睡眠

每日蛋白質攝取至少每公斤體重1.5克，維持肌肉量

確保每晚睡眠7小時以上，幫助恢復

減肥攻略｜2星期快速減肥法

本港專業營養師陳宣希（Sarah）接受TOPick訪問時指出，飲食管控是減肥成功的關鍵，故此建議一個既安全又健康的「2周快速減肥計劃」，並附上5大貼士維持身材，供大家參考：

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斷食減肥｜做足5件事減肥不反彈

經過一番努力過後，最安慰是看到數字上的回饋，下一步就要想想如何維持身材。營養師Sarah提醒，以下5件事是減肥成敗的關鍵：

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減肥從來都不是一勞永逸，營養師Sarah提醒，快速減肥法主要減去身體水分和部分脂肪，而達至肉眼可見數字上的減少，但要維持體重，最關鍵是養成良好飲食和生活習慣，配合恆常運動和適當休息，才能夠持之以恆。

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