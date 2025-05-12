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歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang紅館騷反應熱烈　宣佈加場門票本周四開售

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

歐陽萬成紅館騷反應熱烈，主辦方宣佈6月13日加開一場。

【歐陽萬成 / 荷里活演員 / Talk Show】港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）早前宣布，在下個月將「衣錦還鄉」，回到出生地香港作爲首個亞洲舞台。

Jimmy O. Yang的開騷消息一出，掀起全城搶飛熱，其星期五（9日）的優先訂購門票一釋出即被秒殺光。今日（5月12日）於Klook率先預售門票同樣火速售罄。

由於實在供不應求，主辦單位極力爭取檔期，Jimmy O. Yang今日終落實加場好消息，宣佈6月13日加開一場，而一連兩場的門票，將安排本周四（5月15日）早上10時透過城市售票網公開發售，未能成功撲飛的粉絲要爭取最後機會。

歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang歐陽萬成降落紅館　預告帶新題材開香港個人第一騷

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info

票價：$780 / $580 / $380

時間：6月13、14日 晚上8時15分

地點：紅磡體育館

購票方式：城市售票網

購票時間：5月15日城市售票網公開發售

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