歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang紅館騷反應熱烈　宣佈加場門票本周四開售

【歐陽萬成 / 荷里活演員 / Talk Show】港產荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成）早前宣布，在下個月將「衣錦還鄉」，回到出生地香港作爲首個亞洲舞台。

Jimmy O. Yang的開騷消息一出，掀起全城搶飛熱，其星期五（9日）的優先訂購門票一釋出即被秒殺光。今日（5月12日）於Klook率先預售門票同樣火速售罄。

由於實在供不應求，主辦單位極力爭取檔期，Jimmy O. Yang今日終落實加場好消息，宣佈6月13日加開一場，而一連兩場的門票，將安排本周四（5月15日）早上10時透過城市售票網公開發售，未能成功撲飛的粉絲要爭取最後機會。

歐陽萬成棟篤笑｜Jimmy O. Yang歐陽萬成降落紅館 預告帶新題材開香港個人第一騷

▼ 點擊圖片放大 +2

info

票價：$780 / $580 / $380

時間：6月13、14日 晚上8時15分

地點：紅磡體育館

購票方式：城市售票網

購票時間：5月15日城市售票網公開發售

Dear Jean演唱會｜Dear Jean成軍二十周年紅館開騷 首場萬人合場掀回憶殺

香港國際機場｜台灣女星香港轉機發文表不滿 怒轟被地勤狂催促：不耐煩就回家待

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】