無人駕駛｜百度擬東涌測試3自動車 涉東涌東交匯處、惠東路等9道路
港聞
發布時間： 30 分鐘前
最後更新： 25 分鐘前
運輸署去年11月底向百度批出首個自動駕駛車輛先導牌照，上月底擴大牌照在北大嶼山進行自動駕駛車輛測試的路段。百度計劃將測試範圍擴展至東涌，涵蓋惠東路、文東路及東涌東交匯處等9條道路，測試3架自動車。
據百度向離島區議會遞交的文件，測試期間，車上會有一名具10年以上駕駛經驗、並完成100小時全職駕駛培訓的後備操作員坐在主駕駛座位，全程監控自動車行車及路面情況、必要時接管車輛，確保安全。面對施工路段，後備操作 員可以接管車輛並作出相應的處理，避免影響交通。
測試時段為凌晨1時至5時、早上9時至晚上10時。路線包括惠東路、文東路、 迎禧路、怡東路、東涌東交匯處、裕東路、松仁路、順東路及東涌海濱路。百度指，雖然測試途經不同區內屋苑，但新的路線初期主要集中於外圍道路，旨在降低對該區的影響，同時驗證自動車在香港多樣路況下的適應能力。
測試計劃同時安排3台自動車在東涌測試路線進行測試。隨着在機場及東涌路段的測試獲得更多驗證，公司將逐步增加東涌路段的測試車輛。離島區議會明天將討論有關項目。
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