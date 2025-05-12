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健康專欄｜足拇趾牽一髮　引發下肢連串問題

醫生診症室

發布時間： 29 分鐘前

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足拇趾牽一髮，如出現問題可引發下肢各種問題。（iStock）

上周提及下肢足膝髖功能整合，動作各自一來一往，足掌絞盤動作、膝自旋回旋等機制，幫助平衡了關節靈活與活動，亦吸收步行期間關節震動與壓力。

但下肢功能除吸震的「受」外，亦包括傳遞向前動力的「予」。足拇趾雖小卻決定了足前掌推進向前一刻情況，例如足拇趾若蹠趾關節緊張，或足拇趾外翻等，這分別代表了足掌旋前不足或過度情況，會影響及足底筋膜絞輪機制操作，更甚足底筋膜或膝部旋轉以代償，引發下肢一連串問題。這豈不能說足拇趾功能全或缺，亦會決定了步行的「動全身」之勢或可引致疾患。

先說說足拇趾蹠趾關節過緊。正常足拇趾後伸角度約60度，這使在步行足掌趾準備離地時，足拇趾有足夠後伸幅度以牽拉實足底筋膜，以穩實足掌足弓結，防止足掌過度旋轉，及將震動負荷轉移上小腿肌肉及筋膜。若足拇趾後伸幅度不足，並不能觸動足底筋膜絞輪機制者，往往膝髕負荷過大，容易過早出現髕股關節退化。一般而言，足前掌三、四、五趾位置有不正常明顯厚繭出現。

至於足拇趾外翻，是指足拇趾向次趾偏歪貼近，導致足拇趾處骨頭突出。足拇趾外翻會導致足掌步行全期過分向內塌陷，破壞步行期間足弓交替升降往來機制，後果致膝髕受壓，較常見引致如髕軟骨磨損與發炎。患者常有足拇趾滑囊炎、拇趾處紅腫，亦會有較高機會患髕軟骨炎，症狀是上落樓梯疼痛或鵝掌肌腱炎等，見膝內下側腫痛。

足跟與足趾的受壓與推進功能交替循環不息，若把這形象化些描述，就如太極雙魚圖，黑白圖形首尾交接輪替，互相配合。足跟着地足弓受壓力扁平，至足拇趾準備離地，足弓上升足趾協助傳遞推進力亦如是配合交替。升、降、推、受輪替運作，但受一足趾功能紊亂，能牽一髮而動全身之勢！

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《足拇趾牽一髮》。

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撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

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