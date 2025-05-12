夏寶龍講話｜夏寶龍指港澳工商界面對霸權有軟骨頭、有硬骨頭　強調資本無國界、商人有祖國

【夏寶龍/港澳辦/】港澳辦主任夏寶龍正在澳門視察訪問，今日與澳門工商界、企業家座談，亦同時向香港工商界、企業家喊話，強調資本無國界、商人有祖國。

夏寶龍：對霸權主義本性 絕不能抱持任何幻想

展望未來，夏寶龍表示，港澳工商界和企業家只有站在歷史正確的一邊、堅定地與祖國站在一起，挺起脊梁敢於鬥爭，才能經受住風雨洗禮，贏得發展、贏得未來。對霸權主義本性，絕不能抱持任何幻想。香港、澳門是祖國的掌上明珠，是投資沃土、創業天堂，但有人見不得港澳好，處心積慮想把這塊寶地、福地毀掉，港澳人民絕不答應。

夏又稱針對霸權行為，港澳工商界、企業家有兩種截然不同的表現：

一種就是軟骨頭，「下跪」求饒。主動獻上「投名狀」的有之，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益的有之，這樣的人必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒。 另一種是硬骨頭，挺身而出堅決鬥爭，展現出中國人的錚錚鐵骨。寧可戴著電子腳鐐也絕不屈服的有之，拿起法律武器奮起反擊的有之，這樣的人是英雄，為包括港澳同胞在內的中國人民所敬仰。

夏寶龍說，大浪淘沙，在中華民族的歷史緊要關頭，大家要繼續發揚愛國愛港、愛國愛澳的光榮傳統，共同護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

夏寶龍對港澳工商界和企業家提出4點希望：

受制裁打壓時 應團結展風骨、氣節

一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳。當國家利益受損時，大家應挺起胸膛堅守國家利益底線，自覺將自身事業與港澳繁榮、國家發展緊密聯繫起來。當受到制裁打壓時，大家應團結起來，展現出應有的風骨和氣節。

把好的資源吸引到港澳、留在港澳

二是堅定發展信心，紮根港澳繼續做大做強。要找準港澳所需和自身所長的結合點，充分挖掘港澳優勢和資源禀賦，主動識變應變求變，專心致志做強做優做大企業，把好的資源吸引到港澳、留在港澳。推動澳門經濟適度多元發展刻不容緩，大家務必建立危機意識，居安思危，統一思想，立即行動起來，把發展藍圖落實到一個個實打實的項目上。特別是要把橫琴建設當成澳門自己的事，把握好「澳門+橫琴」的定位，多想辦法、多投項目，為澳門長遠發展闖出一條新路來，為子孫後代留下可持續發展的基業。

積極吸引在外人才回流港澳發展

三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界。要大力拓展國際商業網絡，持續鞏固與傳統市場經貿聯繫，主動對接「一帶一路」等國家策略，積極開拓中東、東南亞、非洲等新興市場。持續深化與葡語國家和企業合作，共同發展葡語國家市場。積極吸引在外人才回流港澳發展，大力引進高精尖緊缺人才到港澳發展，打造國際高端人才集聚高地。

多邀請外國朋友到港澳實地考察

四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。要帶頭多宣傳「一國兩制」和港澳優勢，增強對港澳發展的信心。要發揮國際聯繫廣泛的優勢，多邀請外國朋友到港澳實地考察，多展現港澳的活力與魅力，共同講好「一國兩制」故事。

李家超深夜發文回應 承諾帶領港府、工商界做好4點

行政長官李家超凌晨發長文稱，就夏寶龍提出的四點要求，會帶領特區政府、工商界和企業家以更高的政治站位、更強的擔當精神，全面貫徹落實中央的要求，並做好以下幾點：

第一，政府和社會各界，包括工商界和企業家，都要心中有祖國。第二，社會各界，包括工商界和企業家，必須主動識變應變求變。香港會加快發展國際創新科技中心建設，進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地。第三，繼續深化國際交往合作。第四，積極講好中國故事、香港故事，尤其講好「一國兩制」制度優勢的故事。

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