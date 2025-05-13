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國安法附例｜署理行政長官會同行會通過訂立附屬法例　同日刊憲即時生效【附六禁地地址】

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 4 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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國安法附例今午刊憲實施。

港府首度引用條例，訂立兩條附屬法例，希望令駐港國安公署在有需要時，有效履行職責。文件昨日公布並在立法會相關事務委員會聽取委員意見，署理行政長官會同行政會議今日（13日）通過兩條附屬法例，同日刊憲並即時生效。

附例內容包括禁止披露及妨礙公署調查工作，並將公署履職場所列為「禁地」等。根據憲報，相關禁地涉及6個處所，包括

銅鑼灣道148號、香港城市花園道9號、香港干諾道西152號、九龍暢通道1號、九龍海輝道與深旺道交界、九龍海帆道公署佔用的地方。

政府表示，相關禁地的範圍均是公署單獨佔用的履職場所，不涉及私人民居，也不會對周邊社區造成不合理的影響。

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政府發言人：國安風險可能突如其來且無法預計

特區政府發言人表示，在全球地緣政治局勢震盪升溫的背景下，香港特區面對的國家安全風險可能突如其來且無法預計。因此，特區政府必須履行憲制責任，持續完善維護國家安全的法律制度及執行機制，制訂全面的維護國家安全的措施，包括就《香港國安法》關乎公署的職責的條文制訂附屬法例，以更有效實施維護國家安全的機制，及時防範和化解隨時出現的國家安全風險。

兩項附屬法例，對保障公署依據《香港國安法》規定有效履行職責而言是必不可少的。附屬法例將會在立法會進行『先訂立，後審議』程序，特區政府會推動盡快完成審議，以期『早一日，得一日』有效維護國家安全。

發言人續指，根據《國安條例》制訂附屬法例，只是在本地法律層面就《香港國安法》中有關公署的職責的規定，訂明具體細節，不會影響一般市民的生活，亦不會影響機構和組織的正常運作。

昨有議員著官員解釋，為何要刊憲即生效如此迫切。保安局局長鄧炳強表示，國際形勢非常嚴峻，風雲色變，兩星期前美國中央情報局公開招攬大量中國叛國者，強調國安風險可突如其來，因此必須盡早立法。

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