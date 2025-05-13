旅遊模式｜岑浩輝：夏寶龍貼地　知道現在年輕人喜歡「特種兵旅遊」

旅客消費模式改變，澳門行政長官岑浩輝今日亦指「遊客增多，但遊客消費下降」。又稱港澳辦主任夏寶龍貼地，知道現在年輕人喜歡「特種兵」旅遊。「這是特區政府面對的挑戰。」

岑：8成稅收來自博彩業狀況未改變

岑浩輝今日見記者時表示，複雜多變的國際形勢對澳門這個小地方帶來很大挑戰，首季經濟為負增長。他說，夏寶龍很清楚澳門經濟結構單一、稅收單一，尤其清楚本地8成財政稅收來源於博彩業這種狀況沒有改變。而這種高度以來旅遊和博彩業的經濟結構，在國際複雜多變的環境下，已出現挑戰，「遊客增多，但是遊客消費是下降的。」

岑說：「夏主任好有意思、好貼地，他知道現在年輕人很喜歡特種兵旅遊，我一開始都沒想到特種兵旅遊。」

數年內難扭轉高度依賴旅遊博彩

岑又坦言，這種高度依賴旅遊博彩的狀況，在數年內，自己難扭轉，因此夏寶龍與工商界座談時已強調，要有危機意識，統一思想，推進澳門經濟適度多元發展。

夏寶龍在澳門考察期間，在十多個地方進行實地調研，岑說，考察調研期間，夏寶龍高度關注澳門經濟適度多元發展、橫琴合作區建設、文化傳承、舊區整治、海域規劃等重點工作，並作出重要指導。

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