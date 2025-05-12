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健康專欄｜網球肘痛到無法入睡　4個動作助防病

醫生診症室

發布時間： 21 分鐘前

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「網球肘」常見於30歲至50歲年齡層。（iStock）

大家對「網球肘」這病應該不陌生，中醫稱之為「肘勞」，屬於痺證的範疇。

此病好發於30歲至50歲族群，多見於從事旋轉前臂、屈伸肘關節和肘部長期重複性動作或負重的人士身上，所以操作電腦、切菜、抱小孩、搓麻雀、用手臂挎袋行走，或者肘關節受風寒潮濕侵襲等均可誘發肘勞。

肘勞的臨床表現為肘關節外側疼痛，有時伴隨熱、腫，用力握拳及進行前臂旋轉動作時疼痛加劇，在腕關節背伸時用手背加壓可引起疼痛加重，嚴重時疼痛可向肩部或前臂、手腕放射，且握物無力甚至無法提物。

生活受限

雖然肘勞患者一般仍能正常活動，但就可以對日常生活造成廣泛影響，例如擰毛巾或手緊握東西時，手肘會出現疼痛，無法出力；提重物手臂也倍感不適及緊痛；嚴重是無法拿水，連筆也握不緊。肘關節可有紅腫但通常不明顯。

有一名年約50歲的患者，求醫時主訴手肘位置有熱痛的情況，有時睡覺時更會痛醒，尤其是用電腦及拿重物後，痛楚更會加劇，自行按摩或冷敷患處也無法紓緩不適，需要停用電腦打字、讓雙手休息，痛楚才會略為減退。

按經絡辨證分型

肘勞的出現多源於勞損傷及筋脈，致瘀血內停，或者勞累汗出、營衛不固、寒濕侵襲肘部經絡，導致氣血阻滯不暢，於是產生疼痛。診症時可按經絡辨證分型，而治療肘勞則以活血化瘀散結、疏經通絡止痛為主，多以針灸配合推拿手法治療，有需要可輔以敷藥及內服中藥，其中針灸能疏通鄰近經絡的氣血，而推拿則有助紓緩局部肌肉筋絡，幫助恢復運動功能。

如上述的患者，接受針灸及適當休息後，手痛的情況大為改善。治療期間患者亦要減少對手部的刺激，包括盡量減少受力及過度勞動。康復後也要注意手部的料理，避免肘關節勞累，否則一旦再次過勞問題便可能再次復發。對於病況輕微的患者，按壓合谷、外關、手三里、曲池及肘等穴位，可疏經通絡，緩解網球肘的不適。

預防有辦法

其實，肘勞是可以有效預防的，首要是注意工作或用手的姿勢和習慣，有需要時可使用護肘或護腕以減輕手部壓力。大家也可做一些伸展伸指肌及曲指肌的動作，放鬆繃緊的肌肉，幫助預防網球肘：

1.伸指肌群：手臂往前平舉，手肘打直，掌心面朝下，然後握拳，用另一手把手腕屈曲向下至感覺緊繃，停留15秒，重複15次，再換邊操作。

2.屈指肌群：手臂往前平舉，手肘打直，掌心面朝上，用另一手將手腕向下拉直至感覺緊繃，停留15秒，重複15次，再換邊操作。

3.伸指肌群：手持啞鈴或水樽，手臂往前平舉，手肘打直，掌心面朝下，手腕向上用屈曲力，再慢慢放鬆，重複15次，再換邊操作。

4.屈指肌群：手持啞鈴，手臂往前平舉，手肘打直，掌心朝上，手腕向上用力屈曲，再慢慢放鬆，重複15次，再換邊操作。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《網球肘痛到無法入睡 4個動作助防病》。

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撰文 : 註冊中醫師唐文儀博士

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