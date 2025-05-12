國泰「Betsy大獎」全新升級 表彰卓越員工 展現以人為本的服務精神

國泰一直秉持卓越的服務和以人為本的理念。早前，國泰舉辦了每年一度的員工嘉許禮，獎項今年升級及重新命名為「Betsy大獎 」，以表彰員工在過去一年由心出發、追求卓越的傑出表現。這場盛會不單彰顯了國泰對人才的重視與珍惜，鞏固其作為傑出僱主的形象，更展現了其致力成為全球最佳服務品牌之一的宏大願景。

全新升級的「Betsy大獎」在原有的三大文化核心價值得獎類別「設想周到」、「積極求進」及「盡心盡力」，新增了三大領先領域「安全及卓越營運」、「數碼化」及「可持續發展」。嘉許禮上一共頒發了21個獎，超過500位同事獲嘉許，創下歷年新高。一起來看看其中一組於「積極求進」類別獲獎的得獎團隊故事。

▲ 由國泰顧客關係及零售部策略及創新團隊帶領的跨部門團隊，憑藉引入先進的卡鏈技術（Card-Linked Technology），於「積極求進」類別獲獎。

革新會員體驗「連結里賞」 綁定信用卡消費自動賺里數

在「Betsy大獎」的眾多得獎組別中，由國泰顧客關係及零售部策略及創新團隊帶領的跨部門團隊，憑藉引入先進的卡鏈技術（Card-Linked Technology），推出「連結里賞」新體驗，大幅提升了國泰會員計劃的便捷性和吸引力，為會員帶來更流暢的消費體驗。團隊的突破創新，讓他們於「積極求進」類別獲獎。

團隊代表之一的國泰顧客關係及零售副經理John表示：「團隊一直致力於創新會員計劃，探索如何更好地與會員互動，提供更多獎勵，並與香港及全球的合作夥伴建立更緊密的聯繫，例如餐飲業、零售業和酒店。」他補充說，團隊的目標是讓會員在與合作夥伴消費時，感受到「非凡且舒適」的體驗。

這項創新技術的核心在於將會員的信用卡與國泰會員系統綁定，會員只需在合作夥伴處使用綁定信用卡消費，即可自動累積亞洲萬里通里數（Asia Miles）。John解釋：「以往會員需要出示會員號碼或二維碼，甚至合作夥伴需要核對名單，過程繁瑣。現在，通過Cardlink技術，交易後台自動完成獎勵累積，會員無需額外操作，體驗更加快捷和更具創意。」

另一代表國泰顧客關係及零售經理Enoch表示：「雖然海外市場如美國和英國已廣泛應用相關技術，但Cardlink技術在香港尚未普及，我們是業內的其中一個先行者，將其引入香港，並與Visa及Mastercard合作，確保服務穩定且具競爭力。」他還提到，近期競爭對手也推出了類似技術，但國泰憑藉更完善的系統和合作夥伴網絡，依然保持領先。

▲ John表示，儘管項目實施過程中，團隊曾面臨不少挑戰，但會員的正面反饋是對團隊最大的激勵。

▲ Enoch分享，公司非常願意投入資源支持新項目，讓他們更有動力去探索市場的無限可能。

促進跨部門協作 創造「每天賺里數」生活圈

Cardlink技術的推出不但提升了會員體驗，還為國泰的合作夥伴和內部團隊帶來顯着效益。John分享：「我們的合作夥伴網絡已擴展至香港、澳門等地，涵蓋餐飲、酒店和零售等多個領域。會員可以在日常生活更多場景中賺取里數，例如在商場內的餐廳或本地咖啡廳消費，這讓國泰會員計劃更具吸引力。」

對內部團隊而言，這項為期2年的項目促進了跨部門協作。John強調：「我們與數碼及資訊科技部和其他部門緊密合作，共同解決技術挑戰。從制定解決方案到發出提案請求，再到選擇合適的技術提供商，每一步都需要多方協調。」他特別提到，團隊甚至到澳門進行實地試驗，測試系統並確保技術在不同市場的穩定性。

這項創新的成功也為國泰的會員計劃注入了新活力。Enoch表示：「我們的目標是創造一個『每天賺里數』的生態系統，讓會員在咖啡店、酒店或數碼平台消費時都能受益。這不單有效提升會員忠誠度，也讓國泰在香港的市場上保持領先地位。」

▲ Enoch（右）和John（左）表示團隊的目標是創造一個「每天賺里數」的生態系統，讓會員會員可以在日常生活更多場景中賺取里數，讓國泰會員計劃成為香港以至全球的標杆。

▲ Enoch（左）和John（右）均表示整個團隊得知獲獎後感到既驚喜又興奮，是對他們努力的肯定。

克服競爭挑戰 會員反饋成最大動力

談及獲獎感受，Enoch坦言整個團隊感到既驚喜又興奮：「這是一個歷時2年多的長期項目，涉及多部門協作和無數挑戰。當我們得知團隊獲得獎項時，真的非常感動，這是對我們努力的肯定。」John補充：「我們特別感謝公司對這個項目的投資，以及合作夥伴和會員的反饋。他們的認可讓我們覺得一切付出都是值得的。」

項目實施過程中，團隊曾面臨不少挑戰。Enoch回憶：「最大的挑戰之一是競爭對手的快速行動。例如，某商場的類似項目比我們稍早進入市場，這讓我們倍感壓力。」為確保領先，團隊專注於打造更完善的支付網絡（包括MasterCard 和Visa），並通過反覆測試解決技術延遲和資料缺漏等問題。John笑言：「我們曾像『神秘顧客』一樣，拿着信用卡到處測試，試過失敗了好幾次，但最終成功的那一刻真的很難忘。」此外，與海外技術提供商的時差溝通以及說服合作夥伴轉用新系統也是一大難題。Enoch分享：「最初我們只有少數合作夥伴願意加入，但隨着第一個夥伴的參與，陸續有更多品牌和大型酒店加入，成果逐步顯現。」

問及團隊追求卓越的動力，Enoch表示：「我們希望國泰會員計劃成為香港以至全球的標杆。市場競爭激烈，很多品牌不斷推陳出新，我們必須保持創新，否則就無法在市場中立足。」John則提到，會員的正面反饋是最大的激勵：「當會員告訴我們這個系統讓他們的消費體驗更方便時，我們感到非常自豪。」

國泰提供的支援也功不可沒。John指出：「公司提供了豐富的培訓，包括綫上課程和綫下工作坊，涵蓋精益管理和項目管理等主題。此外，我們還有機會與業界專家交流，學習他們的成功經驗。」這些資源幫助團隊克服挑戰，並激發更多創新靈感。

▲ 國泰集團行政總裁林紹波在開幕致辭中強調，國泰的使命是每個人在人生的旅途上一路前行，使每次旅程都成為顧客的難忘體驗。

國泰致敬多元卓越 推動員工與企業共同成長

國泰集團行政總裁林紹波在開幕致辭中表示：「過去2年，儘管面臨諸多挑戰，我們在員工士氣、顧客體驗和財務表現方面取得了顯着進步。這些成就離不開團結一致、充滿動力的團隊。今天，我們慶祝的不只是員工的卓越表現，更是我們『設想周到』、『積極求進』及『盡心盡力』的核心文化得而彰顯，這正是國泰在全球航空業中脫穎而出的關鍵。」

當日的嘉許禮氣氛熱烈，吸引了眾多員工和業界人士參與。從前綫地勤到後勤技術團隊，每位得獎者都以實際行動詮釋了國泰的品牌承諾：讓每次旅程都成為顧客難忘的體驗。國泰不但通過「Betsy大獎」表彰員工的傑出貢獻，還持續投資於員工的專業發展。他們提供多元化的培訓計劃，包括綫上課程、實體工作坊以及與業界專家的交流機會，幫助員工提升技能並適應快速變化的市場需求。此外，國泰積極推動多元共融的企業文化，促進員工福祉，並鼓勵創新思維。正如Enoch和John的故事所示，國泰鼓勵員工提出新想法，並給予支援將新想法付諸實踐。Enoch表示：「我們的部門專注於創新和生活方式業務，公司願意投入資源支持新項目，這讓我們更有動力去探索市場的無限可能。」

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