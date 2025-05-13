全民活動｜bonaqua®綠色行動多重獎勵　大抽獎可贏住宿套票+主題樂園門票/米芝蓮餐廳雙人晚餐

【減碳獎賞/回收空樽】bonaqua®與減碳獎賞平台 Carbon Wallet 首度合作，推出全新獎賞計劃，以回收100萬個飲品空樽為目標，市民參與達標即可賺取積分。同時，市民可於指定APP完成任務，收集 bonaqua®印花即可參加大抽獎，頭獎可獲香港綠色主題酒店雙人住宿套票！大家快點參加啦！

最新影片推介︰

接力賞第一棒︱全新跨平台獎賞計劃

由即日起至9月6日，凡綁定可口可樂旗下會員App COKE+ 及 Carbon Wallet 帳戶，即享雙重獎賞。

接力賞第二棒︱大抽獎贏取雙人住宿套票

bonaqua®推出「好賞」簡生活大抽獎，由即日起至6月30日，市民只需於COKE+或Carbon Wallet完成指定任務，收集滿 10 個 bonaqua®印花即可參加大抽獎，頭獎為香港綠色主題酒店雙人住宿套票，連主題樂園入場門票兩張、雙人生態體驗（名額 5 個，價值港幣 8,500 元），二獎為米芝蓮一星、綠星餐廳 Feuille 雙人晚餐（名額 10 個，價值港幣 2,833 元）等。

獎項 內容 價值（港幣） 名額 大獎 香港綠色主題酒店雙人住宿套票連樂園入場門票及 生態體驗 8,500 5 二獎 米芝蓮一星 綠星 餐廳 Feuille 2 人晚餐 2,833 10 三獎 智能車票 1 張 (可用作乘搭 40 程指定車程) 460 200 四獎 香港太古可口可樂 eShop 網上平台禮券 價值 HK$100 (只適用於 HK$399 以上訂單) 100 200

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接力賞第三棒︱百萬空樽回收挑戰

bonaqua® x Carbon Wallet 攜手發起「百萬空樽回收挑戰」，號召全港市民共同接力，為環保出一分力，挑戰全城回收 100 萬個飲品膠樽的目標！活動由即日起至9月6日期間，挑戰連環過五關，每次合力達到指定回收目標，所有合資格參加者將齊齊獲得額外CW 分獎賞；當全城合力達成終極目標回收 100 萬個膠樽，每位參加者更可賺取高達 500 CW 分！

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