藝人孕事｜黃澤鋒58歲太太宣布懷第二胎　婦產科醫生解說高齡孕婦產前產後須知

藝人兼運動教練黃澤鋒，他太太當年以52歲高齡誕下女兒，本周在社交平台公布，現年與他同齡的58歲太太再度有喜，引起熱議。

十月懷胎固然是喜事，也勿忘高齡生產會有一定風險，究竟高齡產婦在孕期中有何注意事項，婦產科專科醫生陳頌妍逐一講解。

▲ 婦產科專科醫生陳頌妍指女士年紀愈大，自然懷孕的機率愈低，卵子質素也會因隨年齡增長而下降。（相片：被訪者提供）

產婦在預產期當日的年齡達到或超過35歲，醫學上便定義為高齡產婦。婦產科專科醫生陳頌妍指香港婦女的收經年齡平均為51至52歲，到達58歲，絕大部分女士都已收經。若58歲都有月經來潮，通常都是極為疏落及血量很少的經期，比例上佔極少數。「當女士逾50歲而有生育要求，或需要醫學生育輔助，例如使用年青時已冷凍的卵子，若沒有冷凍卵子，便需要抽取卵子，不能抽取到卵子便需要借卵子，然後進行體外受孕，俗稱『試管嬰兒』。」

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高齡產婦安胎要略

陳醫生表示現時現代醫學進步，只要高齡產婦做足產前檢查，聽從醫生指示，若發現懷孕風險或併發症，及早加以防範及治療，絕大部分的高齡產婦可如常懷孕。

陳醫生建議高齡產婦需要保持均衡飲食，盡量少油、少糖、少鹽膳食為主；亦特別注意注重以下幾類營養素的吸收包括葉酸、鈣質、鐵質、碘質及DHA。另外，坊間有指高齡產婦不宜多郁動及過於操勞，陳醫生說，高齡產婦每日宜至少運動20分鐘，如行路、行樓梯、游水、做孕婦瑜伽等非撞擊性運動，會為準媽媽帶來增強心肺功能，從而減低患上高血壓及妊娠糖尿病的機會，同時可放鬆心情，改善睡眠質素的好處。

▲ 黃澤鋒58歲太太陳麗麗以人工受孕方式懷第二胎。（相片：facebook）

孕期挑戰與併發症

孕期有可能面對不同挑戰，如自然流產、妊娠糖尿、高血壓、妊娠毒血症（子癇前症）、胎盤前置、早產等，陳醫生指以上疾病，高齡產婦確較大機會患上。「高齡產婦比較常遇到的併發症是自然流產，如上文所言，卵子質素會隨年齡增長而下降，使染色體異常機會增加，胚胎有先天性缺陷，就無法正常發展，這是導致自然流產最常見的原因之一。

▲ 高齡產婦其中一個常見併發症是自然流產。（相片：iStock）

其二，年長女性子宮內膜質素稍遜，賀爾蒙分泌也可能影響胚胎着床及成功發育的機會。妊娠糖尿病則是因為孕婦的身體分泌抗阻胰島素的賀爾蒙，當抗阻性增強，胰島素的功能便會降低及導致血糖上升。若血糖控制不當，可能會導致胎兒體重過大而影響分娩過程甚至出現難產，或需要進行剖腹產，亦會增加羊水過多、早產、胎死腹中、新生嬰兒患上低血糖症等風險。

另一名字嚇人的妊娠毒血症，病徵主要是出現高血壓及蛋白尿，陳醫生表示，此症的成因醫學界仍未完全清楚明確，相信是因為胎盤功能差，無法提供足夠血液給胎兒，胎盤亦會分泌毒素而導致孕婦身體的血管收縮，無論對孕婦及胎兒都會引致嚴重健康問題，嚴重會有性命之虞。

▲ 建議高齡產婦每日做適量運動，只要是非撞擊性運動如行路和游水，有減低患上高血壓及妊娠糖尿病的裨益。（相片：iStock）

產檢篩查 及早防範

陳醫生指胎盤前置也是高齡產婦其中一個風險，顧名思義問題是胎盤位置太低，依附甚或覆蓋子宮頸口，阻礙嬰兒出世。患有胎盤前置的孕婦需要剖腹生產，否則會導致大出血。而且，高齡產婦的胎兒會較大機會早產與低出生體重。「因為她們在孕期出現併發症的風險較大，例如出現嚴重妊娠毒血症，胎兒便有機會早產出世，受到妊娠毒血症影響及早產的胎兒體重亦會較輕。」

▲ 高齡產婦自然分娩抑或開刀剖腹，需視乎孕婦及胎兒情況才決定。（相片：iStock）

雖然高齡產婦有較大懷孕風險及併發症，陳醫生說現時醫學進步，高齡懷孕亦毋須過份擔憂，只要做足產前檢查，跟從醫生指示，定期進行超聲波檢查，都能保障孕婦及胎兒的健康。產檢其中一項無創性胎兒染色體篩查（NIPT），可檢測到胎兒染色體異數及微缺失相關的疾病。另外是早孕期妊娠毒血症篩查，能及早為孕婦檢測是否屬於患上妊娠毒血症的高危人士，作出防範治療；而診斷妊娠糖尿病主要是通過口服葡萄糖耐量測試。

▲ 黃澤鋒和太太陳麗麗頭一胎喜獲愛女，乳名「小黃妃」。（相片：facebook）

開刀視乎情況

陳醫生說，醫學上無訂明高齡產婦不可自然分娩，生產方式視乎孕婦及胎兒的狀況，惟愈高齡剖腹的機會確會增加，因為高齡產婦的盆底肌肉彈性較低、體力不如年青時，生產時較大機會力量不足、產程不順利，加上高齡產婦如患有妊娠糖尿病，會有胎兒過大風險等等，都有可能需要剖腹生產。至於產後調理，陳醫生指高齡媽媽與一般產婦差不多，建議保持均衡飲食、爭取時間休息和睡眠，不要過早做負重及操勞的家務。陳醫生也建議媽媽們進行骨盤底肌肉運動，定時收縮下陰肌肉，有效改善產後小便失禁問題。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《黃澤鋒58歲太太宣布懷第二胎 高齡孕婦產前產後須知》。

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