中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名

【中年好聲音3 / 黃博 / 劉洋 / 譚詠麟】TVB《中年好聲音3登峯之戰》在昨日（5月11日）假啟德體藝館舉行，賽前被傳因為是明星足球隊兼與「譚校長」譚詠麟關係友好而成「內定冠軍」的趙浚承，在7強的首輪比賽中已被淘汰不過最終於決賽首輪就被淘汰，結果由黃博稱冠，張與辰奪亞軍、劉洋僅獲季軍。

原來昨晚《中年好聲音3登峯之戰》，譚詠麟與明星足球隊班隊員鄧兆尊、黃日華、羅鈞滿、陳榮峻等齊穿上紫色隊衫到場，譚校長並在個人社交平台上載當晚照片。

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中年好聲音3︱譚校長為劉洋不值

雖然趙浚承未能打入三甲，不過似乎譚校長更在意「重炮手」劉洋未能奪冠軍，他寫道：「今晚中年好聲音3 劉洋首英文歌Without You 感覺就像是騎着殺人鯨打海戰，奈何都只是得到第三名。」

因為「大魔王」黃博在《中年好聲音3》表現一直都非常好，可是昨晚太緊張略失準，反之劉洋在7強賽之已憑《輸了你贏了世界又如何》震撼全場，「小豬」羅志祥更給予當晚首個20分滿分。

之後，劉洋分別唱粵語歌《我恨我痴心》、英文歌《Without You》亦令全場情緒高漲，不過以普通話為母語的他在唱粵語歌、英文歌時咬字不清，或因此影響分數只能奪季軍。

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