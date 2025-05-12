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關稅戰｜《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》見曙光　廠商會：惟30%關稅水平仍處高位

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

中美發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，各暫緩高額關稅90天，美國對中國商品關稅稅率由145%降至30%。

AI 摘要
  • 中美暫緩高額關稅90天
  • 關稅調整不包括芬太尼及小包裹
  • 業界應密切關注局勢，靈活調整

關稅戰在過去一個多月來，嚴重影響香港廠商的部署及發展，中國和美國發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，各暫緩高額關稅90天，美國對中國商品關稅稅率由145%降至30%，中國對美國商品關稅由125%降至10%。

廠商會認為此舉符合兩國及全球的共同利益，並有助維持全球貿易、投資、國際合作及供應鏈的穩定。然而，今次的關稅調整不包括美方聲稱因芬太尼問題而加徵的20%關稅，以及小包裹的120%關稅。廠商會期望雙方能在新建立的協商機制下，持續展開深入對話，推動全面取消所有不合理關稅，為雙邊經貿關係的可持續發展奠定更穩固的基礎。

美政策存不確定性 且密切關注
不過，廠商會提醒業界，目前關稅水平仍處於高位，與業界有能力消化的「可持續」關稅水平仍有較大的距離，美國貿易政策亦存在不確定性，不能排除90天後美方重新上調關稅的可能性，業界應密切關注局勢發展，靈活調整策略。

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