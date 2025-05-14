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壽司店大叔｜爭鮮阿叔疑不滿壽司店少給豉油辱罵女店員　惹公憤後結局大快人心

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 50 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

大叔疑不滿爭鮮少給豉油 ，大鬧並掟錢辱女店員。

【爭鮮 / 日本料理 / 壽司】團結就是力量！近日社交平台上流傳這一則影片，一名身戴白色Cap帽的阿叔到彩虹店坪石邨爭鮮分店購買外賣，疑似不滿店方少給豉油，於是便「不問自取」擅拿豉油，被阻後惱羞成怒大駡兼多次掟錢羞辱女店員，「X你老X我無錢買嘢啊？」、「你搞我啊嘛，係咪你搞我啊！......同我數夠千五蚊豉油！」

影片清晰見到阿叔行爲十分囂張，大庭廣眾下仍「老X」盡出辱駡，女店員則一直冷靜勸説阿叔不要激動，但阿叔始終駡不停口，惡行最終激起店内食客公憤，畫風反轉大快人心！

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大叔疑不滿爭鮮少給豉油  大鬧並掟錢辱女店員。（Thread截圖）

有爭鮮食客前日（11日）在社交平台Threads發佈了兩段影片，指於彩虹店坪石邨爭鮮分店内，這位身戴白色Cap帽的阿叔到店購買外賣，但嫌「豉油少得滯」，就擅自多取了幾包豉油，於是女店員「提點」阿叔。

怎料阿叔聽後惱羞成怒地對女店員發難，影片清晰見到大叔對著女店員狂爆粗口大罵並稱：「我無錢買嘢啊？！無錢食飯啊依家？！」。

大叔疑不滿爭鮮少給豉油  大鬧並掟錢辱女店員。（Thread截圖）

爭鮮｜攞錢辱店員　阿叔：同我數夠千五蚊鼓油

之後更是將錢掟在枱上，「阿叔當時攞左張500蚊紙出嚟，話要買晒所有豉油。」,影片見到阿叔多次做出大力掟錢的動作：「數啊！」「再數啊！」「再數啊！」，伴隨辱駡來要求女店員按金額數夠足量的鼓油賣給他，「你同我數！數夠千五蚊鼓油！無錢啊依家！」

女店員一直保持禮貌回應，但阿叔仍持繼續破口大駡：「我依家係咪同你講無錢食飯？」女店員冷靜回應：「我唔理你有無錢食飯......」阿叔又打斷她說話：「你搞我啊嘛，係咪你搞我啊？！」女店員連番否認：「唔係啊，唔係啊。」

無論女店員如何冷靜勸説阿叔不要激動，惟阿叔氣勢凌人：「咩激動啊！我依家唔係嚟乞食，我依家嚟買嘢食啊！知唔知啊？」、「我時間畀你啊？我時間唔係錢啊？我時間係咪錢啊！」。

影片除了清晰記錄了阿叔粗口橫飛的畫面，期間還聽到現場食客私下對話，表示該阿叔純粹欺善怕惡：「你試下九記啊！」、「夠薑去九記囉。」

爭鮮｜惡劣行為激起食客公憤　

在樓主上傳的第2段影片可見，阿叔惡劣行為激起現場食客的公憤，紛紛出言怒斥阿叔，「走啦！」、「影衰晒香港人啊！恰女人！影衰晒啲男人,男人無咁賤格㗎。」、「咁X有錢請X晒全場食啊嘛！」。

面對全場食客的「圍剿」，阿叔並不感羞恥，甚至攤開雙手舉高露出「寸嘴」表情，不過男子未再出聲回應，畫面見到有店員以手勢示意現場食客冷靜。

樓主在帖文中交代整件事的起因，指Post片不是要公審任何人，而是覺得大家不約而同怒轟阿叔的畫面是「好有獅子山精神嘅場面」：「可以見到一班本身唔識嘅街坊一齊同聲同氣、見義勇為，為不公義嘅事發聲，我諗係好難得會出現。」

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爭鮮｜惡劣行同樣激起網民公憤　

阿叔橫蠻無理的惡劣行爲得到一眾網民指斥，「阿叔攞咗個彩就算啦，得勢不饒人」、「又係呢啲年紀阿叔，幾廿歲人都唔化」、「 又貪小便宜，豉油都唔放過，又唔識禮貌，問咗人先，被人提醒，又死要面子，認真小家」、「而家啲後生出嚟做服務行業都好慘，成日都好無理受啲氣」。

還有大批網民讚食客們團結，「好耐無見咁多街坊一齊出聲幫店員」、「難得見到香港人可以咁團結，睇唔過眼真係會忍唔住要出手」、「通常啲人都係食花生咋嘛 有人看不過眼係好難得既事」、「比D掌聲大家！謝謝香港人！」

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