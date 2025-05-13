一田優惠︱一田百貨1連10日「春日購物賞」低至2折　設$20/$35/買1送1專區

【一田/一田優惠】一田百貨每年都會舉辦購物節，適逢一田百貨今年35周年，購物賞活動更大玩噱頭推出$35及35折、$20激筍及買一送一等專區，由5月16日起一連10日，一田將於全線分店同步舉行，多款靚媽每年必掃的行李箱、床單、枕頭及廚具都大減價，睇定宣傳單張，圈起戰利品，準備Shopping！

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由5月16日至25日期間一田百貨會舉行「春日購物賞」，一連10日每日精選不同的生活百貨產品，以低至2折的優惠價發售，包括家電、廚具、床品、玩具、嬰孩護理用品等。小編推介產品是SINOMAX 太空枕$299/2個，當中有幾大焦點，靚媽一定要留意。

一田優惠︱設$35/35折感謝專區及$20激筍專區

一田精選多件人氣商品，以 $35、$350及35折超低價發售，例如日匠本物海鮮米餅原價$85.9，現僅$35，適合家庭聚會享用；高潔絲清爽特長透氣護墊40片孖裝原價$46.9，現同樣$35，滿足日常所需。店家推出的「$20激筍專區」向來反應熱烈，深受顧客歡迎，推介好物包括有原價$29.9的五分鐘韓式煎餅、原價$39.9的八道牛骨湯麵/意式撈麵、原價$32的森永盒裝班戟粉等，全部優惠價$20發售。

一田優惠︱消費滿$150即可換購指定產品

於「購物賞換購專區」內，只需消費滿$150即可換購指定產品，更不限款式及數量，包括優惠價$19.9換購一支獅球嘜純正粟米油/花生香味健康食油、優惠價$46換購金鳳泰國頂級香米3公斤等。

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一田優惠︱買一送一專區

多款產品減價低至5折，相等於買一送一優惠，包括木村熊本熊味付紫菜、YBC忌廉夾心餅、舒適達及高露潔全效牙膏等

一田優惠︱日本價格同步專區

「日本價格同步專區」為精明消費者提供多款日式商品，價格媲美日本當地。包括有熊本熊白/啡蛋10隻裝，特價$39.9/2盒（原價$38.9），營養豐富；卡樂B JAGABEE盒裝薯條特價$39.9/3件（原價$32），開party必需零食！

一田優惠︱Little Twin Stars週年系列 粉絲收藏必備

於生活用品方面，適逢2025年Sanrio角色人氣排名40周年，一田亦獨家推出Little Twin Stars Kiki & Lala週年系列，推介產品包括摺疊傘（$149）、600ml旅行熱水壺（$298）及多尺寸前揭式防爆拉鍊拉桿喼（$799起）等，設計夢幻可愛，兼具實用性，適合粉絲收藏或送禮。

另外，春日購物賞活動期間，恒生信用卡用戶消費滿$1,000即可換領$50現金優惠券，每日最多換4張；而一田信用卡持卡人消費滿$800可換$40現金優惠券，每日最多3張。指定貨品更享額外95折，沙田一田食堂指定產品享9折，購物完當然要醫肚。

一田優惠︱一田百貨「春日購物賞」詳情

地點︰全線一田生活、一田超市、每日一田及特別展場

日期︰5月16日至5月25日

一田優惠︱一田百貨分店地址

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