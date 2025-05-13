  • 27°C
香港時間：2025513日 (二) 11:15

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一田優惠︱一田百貨1連10日「春日購物賞」低至2折　設$20/$35/買1送1專區

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

一田百貨1連10日「春日購物賞」，很多優惠貨品，靚媽不要錯過。

【一田/一田優惠】一田百貨每年都會舉辦購物節，適逢一田百貨今年35周年，購物賞活動更大玩噱頭推出$35及35折、$20激筍及買一送一等專區，由5月16日起一連10日，一田將於全線分店同步舉行，多款靚媽每年必掃的行李箱、床單、枕頭及廚具都大減價，睇定宣傳單張，圈起戰利品，準備Shopping！

最新影片:

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

由5月16日至25日期間一田百貨會舉行「春日購物賞」，一連10日每日精選不同的生活百貨產品，以低至2折的優惠價發售，包括家電、廚具、床品、玩具、嬰孩護理用品等。小編推介產品是SINOMAX 太空枕$299/2個，當中有幾大焦點，靚媽一定要留意。

一田優惠︱設$35/35折感謝專區及$20激筍專區

一田精選多件人氣商品，以 $35、$350及35折超低價發售，例如日匠本物海鮮米餅原價$85.9，現僅$35，適合家庭聚會享用；高潔絲清爽特長透氣護墊40片孖裝原價$46.9，現同樣$35，滿足日常所需。店家推出的「$20激筍專區」向來反應熱烈，深受顧客歡迎，推介好物包括有原價$29.9的五分鐘韓式煎餅、原價$39.9的八道牛骨湯麵/意式撈麵、原價$32的森永盒裝班戟粉等，全部優惠價$20發售。

一田優惠︱消費滿$150即可換購指定產品

於「購物賞換購專區」內，只需消費滿$150即可換購指定產品，更不限款式及數量，包括優惠價$19.9換購一支獅球嘜純正粟米油/花生香味健康食油、優惠價$46換購金鳳泰國頂級香米3公斤等。

點擊圖片放大
+25
+24

一田優惠︱買一送一專區

多款產品減價低至5折，相等於買一送一優惠，包括木村熊本熊味付紫菜、YBC忌廉夾心餅、舒適達及高露潔全效牙膏等

一田優惠︱日本價格同步專區

「日本價格同步專區」為精明消費者提供多款日式商品，價格媲美日本當地。包括有熊本熊白/啡蛋10隻裝，特價$39.9/2盒（原價$38.9），營養豐富；卡樂B JAGABEE盒裝薯條特價$39.9/3件（原價$32），開party必需零食！

一田優惠︱Little Twin Stars週年系列 粉絲收藏必備

於生活用品方面，適逢2025年Sanrio角色人氣排名40周年，一田亦獨家推出Little Twin Stars Kiki & Lala週年系列，推介產品包括摺疊傘（$149）、600ml旅行熱水壺（$298）及多尺寸前揭式防爆拉鍊拉桿喼（$799起）等，設計夢幻可愛，兼具實用性，適合粉絲收藏或送禮。

另外，春日購物賞活動期間，恒生信用卡用戶消費滿$1,000即可換領$50現金優惠券，每日最多換4張；而一田信用卡持卡人消費滿$800可換$40現金優惠券，每日最多3張。指定貨品更享額外95折，沙田一田食堂指定產品享9折，購物完當然要醫肚。

一田優惠︱一田百貨「春日購物賞」詳情

地點︰全線一田生活、一田超市、每日一田及特別展場
日期︰5月16日至5月25日

一田優惠︱一田百貨分店地址

 

相關新聞:

自助餐優惠｜美利酒店自助餐一連7日搶購買一送一　嘆蟹腳+鮑魚+北京填鴨+烤原隻龍蝦

IKEA優惠｜IKEA一連11星期大減價低至67折　兒童餐具/廚房/戶外野餐用品$9.9起

日本城優惠｜日本城全線推出$8筍貨優惠　家品/洗衣/清潔用品/食品任均選購

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼︱foodpanda撐金像獎推無限次免運費　簡單1步即可享1個月免費試用
18:17 2025/04/25
靚媽精明眼︱foodpanda撐金像獎推無限次免運費　簡單1步即可享1個月免費試用
靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸　合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味
16:54 2025/04/29
靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸　合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
15:47 2025/05/08
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
靚媽精明眼｜維他奶限時11日港九新界設街站　免費派低糖白桃豆奶＋優惠劵
07:30 2025/05/01
靚媽精明眼｜維他奶限時11日港九新界設街站　免費派低糖白桃豆奶＋優惠劵
靚媽精明眼｜惠康超市$5包新鮮家常蔬菜受歡迎　採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度
14:40 2025/05/08
靚媽精明眼｜惠康超市$5包新鮮家常蔬菜受歡迎　採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度
精明靚媽丨7仔推限時3天飲品激抵75折優惠　用App使用「到店自取」滿額再減$30
12:15 2025/05/09
精明靚媽丨7仔推限時3天飲品激抵75折優惠　用App使用「到店自取」滿額再減$30

你可能感興趣

靚媽精明眼︱foodpanda撐金像獎推無限次免運費　簡單1步即可享1個月免費試用
18:17 2025/04/25
靚媽精明眼︱foodpanda撐金像獎推無限次免運費　簡單1步即可享1個月免費試用
靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸　合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味
16:54 2025/04/29
靚媽精明眼｜出前一丁「微辛咖喱味」限時回歸　合味道紀念館推全辛系列福袋有齊5款口味
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
15:47 2025/05/08
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
一田 超市 著數優惠

最高瀏覽

悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思