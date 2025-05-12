何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公

何伯與何太自接受《東張西望》訪問後爆紅，兩人「食住個勢」變身做KOL密密直播搵錢。但新聞已過了一段時間，何伯與何太已經被網民遺忘，今日竟然爆了何太與何伯離婚消息，再次成為焦點！

何伯與何太追討何伯細女在銀行領走450萬元積蓄，而接受《東張西望》訪問，何太做了網絡名人，因此開設多個帳號做KOL密密直播，更大鬧銀行。

何太日前自拍影片宣布即將與何伯離婚。片中何太對網民表示：「我同我老公即將要離婚喇！」

最新影片推介：

何太何伯離婚︱離婚導火線疑分錢不公

何太在片中續指：「呢個台（直播帳號）都係佢（何伯）收錢，我只係有義務，有責任……咁樣去幫助佢啫，以後一蚊都係入落我老公戶口，我又係……當係白做嘅！」

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何太何伯離婚︱何太稱何伯同意離婚

網民關心何伯是否被拋棄，何太稱：「何伯應承咗離婚，我聽講雙方同意離婚呢，都仲要七個月先正式離得到婚。就算我哋呢個禮拜去簽咗紙，都話七個月先可以辦理得妥，先完成整個離婚流程。」

而另一條影片，何太則表示：「何太三個月後就自由喇，我要搵地方搬喇！」預告可能會獨自回內地生活，而何太突然自爆離婚，有人質疑何太或只是想再次炒起熱度。

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何太何伯離婚︱網友熱議：冇利用價值

何太宣布離婚傳聞再次引起網民注意，不過網民都指好無聊：「終於知道分唔到錢就即刻離婚，無聊野都可以煲咁耐新聞，冇利用價值啦，亦冇耐性再等。」更有網友質疑：「咁佢個仔仲養唔養何伯？」反映對何太動機的猜測及對事件熱度的厭倦。

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