私院收費規管｜林哲玄指手術費變動非因醫生有意收貴　憂設罰則礙醫患關係

政府建議立法提高私營醫療服務透明度。立法會衞生事務委員會主席林哲玄表示，設罰則或會影響醫患關係，形容「醫生又唔係小學生」不應「樣樣都要罰」。他又指，至於手術收費受病人身體情況變動，並非醫生有意收貴。

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指按手術病況變動 懲罰無理

醫務衞生局早前公布立法建議，包括要求私家醫院向病人提供服務費用預算，倘實際收費超預算兩成須交書面解釋，並每年公布相關超預算的個案數目。至於違反以上的立法建議，當局會參考其他罪行訂明罰則，初步建議是罰款。

林哲玄昨在電台節目指，如病人需要進行多次化驗或出現心臟病發，都會令收費金額增加，質疑因此懲罰醫生「有無道理」，又指如存在個別醫生收貴的情況，病人可向醫務委員會投訴醫生及向衞生署投訴醫院，如調查發現涉及嚴重違規，便可以給予懲罰。

醫衞局亦提出私院須向病人提供治療及程序的服務費用預算。林指，醫療服務存在不確定性，若只是告知病人有關醫生收費，可以很準確，但若手術時間延長、住院日數增加等，都很難預計。他又說，並非醫生不想寫清楚，而是病人的情況控制醫生做甚麼，希望市民可以理解，但他強調不代表私營醫療服務可以隨便開價，認為一定需要解釋清楚，並說支持立法建議增加收費透明度的方向。

社協倡費超預算10% 需解釋

對於當局建議若私家醫院最終收費超出預算，如20%或更多，須向病人提供書面解釋。社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目指，還有降低相關比率的空間，建議收費超預算10%便需作出書面解釋，認為可令醫院及醫生有壓力，在提供收費預算時更精準。

被問到會否有私院選擇提高預算金額，以避免最終超出20%的界限。彭指，私營醫療機構是一個「半開放」市場，醫生有定價空間，但隨着日間醫療中心增加、港人北上求醫等競爭下，相信本港私院不會隨意提升收費，避免提供書面解釋。

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