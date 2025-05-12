卡塔爾免簽｜卡塔爾即日放寬港人入境要求 持特區護照免簽證30日 政治 撰文： 常彧璠 發布時間： 33 分鐘前 分享： 分享： 熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎 ▲ 正出訪卡塔爾的行政長官李家超今日（12日）宣佈，即日起，持有特區護照可免簽入境卡塔爾30日。（李家超FB） 正出訪卡塔爾的行政長官李家超今日（12日）今日宣佈，即日起，持有特區護照可免簽入境卡塔爾30日。 ▲ 正出訪卡塔爾的行政長官李家超今日（12日）宣佈，即日起，持有特區護照可免簽入境卡塔爾30日。（李家超FB） 🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！ 下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊： 【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】 【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】 相關文章 【機場排名】Skytrax2024香港回升22位至第11名 卡塔爾多哈哈馬德國際機場奪冠 18:54 2024/04/18 【機場排名】Skytrax2024香港回升22位至第11名 卡塔爾多哈哈馬德國際機場奪冠 特首訪中東｜李家超周六率商貿團訪卡塔爾及科威特 包括20多名內地企業家 14:06 2025/05/06 特首訪中東｜李家超周六率商貿團訪卡塔爾及科威特 包括20多名內地企業家 特首訪中東｜李家超：香港將與卡塔爾、科威特簽署多份合作備忘錄 推進貿易、航空等合作項目 16:10 2025/05/11 特首訪中東｜李家超：香港將與卡塔爾、科威特簽署多份合作備忘錄 推進貿易、航空等合作項目 你可能感興趣 【機場排名】Skytrax2024香港回升22位至第11名 卡塔爾多哈哈馬德國際機場奪冠 18:54 2024/04/18 【機場排名】Skytrax2024香港回升22位至第11名 卡塔爾多哈哈馬德國際機場奪冠 特首訪中東｜李家超周六率商貿團訪卡塔爾及科威特 包括20多名內地企業家 14:06 2025/05/06 特首訪中東｜李家超周六率商貿團訪卡塔爾及科威特 包括20多名內地企業家 特首訪中東｜李家超：香港將與卡塔爾、科威特簽署多份合作備忘錄 推進貿易、航空等合作項目 16:10 2025/05/11 特首訪中東｜李家超：香港將與卡塔爾、科威特簽署多份合作備忘錄 推進貿易、航空等合作項目 外交 卡塔爾 李家超