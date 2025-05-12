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卡塔爾免簽｜卡塔爾即日放寬港人入境要求　持特區護照免簽證30日

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 33 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

正出訪卡塔爾的行政長官李家超今日（12日）宣佈，即日起，持有特區護照可免簽入境卡塔爾30日。（李家超FB）

正出訪卡塔爾的行政長官李家超今日（12日）今日宣佈，即日起，持有特區護照可免簽入境卡塔爾30日。

正出訪卡塔爾的行政長官李家超今日（12日）宣佈，即日起，持有特區護照可免簽入境卡塔爾30日。（李家超FB）

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