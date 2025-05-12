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新冠疫情｜兩名女童確診新冠　17個月大女嬰同時染3病毒情況危殆

港聞

發布時間： 2 小時前

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衞生署衞生防護中心接獲兩宗兒童感染新冠的嚴重個案，目前仍然留醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今（12日）公布接獲兩宗兒童感染新冠的嚴重個案，涉及17個月大及13歲女童，均於上周五（9日）起出現病徵，目前情況分別是危殆及嚴重。

首宗個案涉及一名過往健康良好的17個月大女童。她於上周五開始出現發燒和咳嗽，昨日（11日）到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒、腺病毒和鼻病毒呈陽性反應。臨床診斷為同時感染新冠、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症。她目前仍然留醫，情況危殆。

初步調查顯示，該名17個月大女童沒有接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現病徵，快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應，兩人現已痊癒。

第二宗個案涉及一名有長期病患的13歲女童。她於上周五開始出現氣促，同日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為新冠併發肺炎。她目前仍然留醫，情況嚴重。

初步調查顯示，該名13歲女童已完成接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，快速抗原測試對新冠病毒呈陽性反應。

中心提醒市民，新冠在本港社區的整體活躍程度持續上升，高風險人士應盡快接種疫苗及適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。

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