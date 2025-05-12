關稅戰｜中美發聯合聲明　降關稅兼暫緩90日　港廠商：暫時是開心的

中美暫緩關稅90天，並減收關稅。美國收30%而中國收10%，有廠商指會搶吸聖誕訂單，亦有利加快輸出餘貨，希望「蝕少點」或打和。工總第19分組（香港玩具協會）主席陳允誠指《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》內容比預期好

暫時是開心的

他希望可重啟早前暫停的訂單，美國約75%玩具是中國製造，而現時已進入聖誕節訂單高峰期，他會跟美國客戶密切聯絡，看其會否落新單。但長遠而言，經過近年的貿易戰及關稅戰後，港商須拓展內地以外的生產線，而他相信美國買家也會採取分散採購策略。

工總第5分組(香港電子業總會)主席吳民卓也同意，已做起但受高關稅影響而未付運的貨物，可能會藉此機會出貨，

未來估計大家會繼續觀望，中國現時只是跟其他國家看齊，(未來)還是要看最終大家(其他國家)的談判結果。

香港鞋業 （01970） 總會永遠榮譽會長梁日昌指新關稅有助廠商加快輸出之前的餘貨，減少虧損。不過，鞋業的邊際利潤低，廠商難承擔30%關稅，需由美國消費者承擔，而他指消費者的購買慾，顯然已受關稅影響。



不過，由於30%關稅仍較東南亞及非洲等地高，內地在供應鏈及其他配套上的優勢也未能抵消關稅的差異，故他相信美國客多會選擇在中國以外的方落單。



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